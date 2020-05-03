日本人靠羅志祥學會「渣男」中文　網友打趣提議小豬拍AV謝罪！

「小豬」羅志祥與前女友周揚青分手，遭爆劈腿、約炮、多人運動等不堪情事，更批小豬是「渣男」，而他曾進軍日本市場，與天后倖田來未主持節目半年並合唱「Twinkle」，在日本小有名氣，而近期他的感情醜聞也傳去日本，有網友酸言「因為小豬，認識中文『渣男』兩個字」。

小豬過去曾赴日發展、學舞，日文算流利，去年他的潮牌才二度舉辦東京快閃店，創下銷售佳績和排隊人潮，大開知名度！而目前人已在大陸度過14天自主管理的他，也被傳短時間內不會待在大陸或回台灣，而是去其他國家避風頭，其中又以猜測日本最多。至於他的行程，經詢問經紀人皆已讀不回。

羅志祥開設的潮牌品牌GOTNOFEARS：

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而小豬情變又陷醜聞的消息傳回日本，日本網友反應兩極，有粉絲認為他很努力打拼，擔心他無法度過危機；但也有網友認為他都40歲了還不成熟。而過去日本女星沾毒被抓或犯錯，常會透過拍攝AV的方式謝罪，也有網友打趣要小豬參考「拍AV謝罪」的方式。

羅志祥（小豬）與交往9年的網紅女友周揚青分手，被女方指控私生活不檢點兼偷食（點圖瀏覽）↓↓↓

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