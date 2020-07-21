韓素希被迫母債女還？　阿媽借囡名氣設呃錢騙局

在韓劇《夫妻的世界》中飾演「最美小三」的韓素希遭爆料，指她母親涉嫌詐財，惡意倒會捲款（編按：由民間自發，以互助會形式募款，向有需要應急者提供一種小額信用貸款）。爆料者指稱，當時韓素希媽媽總推託「等女兒紅了就一次還清」，但之後失聯，輾轉找到人後又推托兩母女已經斷絕往來，氣得受害者透過爆料尋求公道。

受害者自稱，陸續交了1256萬韓元（約港幣8萬元）會費，只求對方能還1000萬韓元（約港幣64000元），但韓素希媽媽4年來只退回30萬韓元（約港幣1900元），她忍無可忍後決定公開爆料。不過有粉絲認為韓素希父母離異，她是由婆婆湊大，沒有替母償債的道理。

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韓素希19日晚間公開發文致歉，說明父母已於她5歲時離婚，直到20歲時才知道媽媽有債務糾紛。她基於報答外婆的養育之恩，盡一己之力協助還債，但後來債主上門，她才知道媽媽拿自己的名字在外當擋箭牌，如今借據和金額已經多到她已無力負擔。

她曾經以為只要女力幫忙還錢就好，沒想到受害者如雪球般越滾越多。韓素希鄭重且誠摯地像受害者道歉，希望未來不要再有人上當。

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