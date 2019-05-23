SHINee珉豪完成海軍新兵訓練　在1200名新兵中獲第三名名譽

韓國偶像團體SHINee成員崔珉豪於4月15日以海軍陸戰隊身份入伍，今日他結束新兵訓練，與一眾同期新兵在慶尚北道浦項市海軍訓練團出席畢業禮，並在1,200名新兵中獲得第三名的優異成績，獲頒授獎章，果然是凡是都盡力做到最好、勝負欲和熱情都滿分的珉豪！

東方神起成員昌珉上載與珉豪視像電話的截圖，並留言：「天哪...#走進了人間煉獄 #走出來的真男人 #你這樣的男人 #就像鋼鐵俠。」可見二人關係親近。（昌珉IG）

海軍陸戰隊的訓練一直比其他軍隊嚴格及艱苦聞名，但珉豪無懼艱苦毅然自願選擇進入海軍陸戰隊，令不少粉絲對他的挑戰精神感到敬佩。海軍陸戰隊日前亦在官方SNS公開珉豪軍營訓練照，可見他在軍中適應著不同的訓練，包括：和戰友們一起行走、10米跳水訓練等！一身軍裝的珉豪魅力絲毫無減，還變得更有男子氣慨！

崔珉豪在軍中訓練的照片，在人群中依然發光的美貌！（海軍陸戰隊圖片）

今日海軍陸戰隊舉行畢業禮，珉豪亦列隊在軍中，更在1,200名的訓練新兵中獲得第三名，令SHINee World（SHINee粉絲）為他感到十分自豪。珉豪的母親和哥哥亦有出席畢業禮，珉豪在等待母親到來期間仍筆直地站在烈日之下，直到見到母親才軍人手勢向母親敬禮，又跪在地上向母親行大禮，令母親十分感動，而珉豪亦貼心攬攬媽媽以示安慰。

崔珉豪在軍中的表現令SHINee World驕傲，不少SHINee World專程前往浦項見證珉豪的畢業禮。（網絡圖片）

珉豪下午又貼心地在官方Cafe上載手寫信：

致我的SHINee World：

必勝！1245期海兵崔珉豪！我的​​希望SHINee World最近有好好生活嗎？不論在哪裡是不是都有想到我呢？ 5月23日，在海軍陸戰隊第二新兵教育隊完成了所有訓練，並進行了畢業禮，從訓練兵變成二等兵崔珉豪啦。完成了六週的軍事訓練，以海兵再次出生了。健康無事地度過了說短也不短、說長也不長的訓練所生活。最開始的時候雖然沒有能做好的，但是一點一點地適應後，也能完成任務了！我在訓練所裡擔任了小隊長訓練兵，和1245期同期生們也變得親近了，不是我一個人而是我們幾個一起去戰勝了訓練。從小隊長那裡也得到了許多幫助，接受了訓練，為了做到最好一直都在努力，為了不讓大家失望我盡力了！結業式時得到的結果也讓我覺得非常光榮，心情很好！在大約1,200個同期中，我得到了第三名，名為「名譽」的獎賞。這份開心想要和我的家人、我的朋友們、我們SHINee World一起分享！我可以這樣嗎？真心非常感謝大家，想念大家！看著天空也滋生了更多對大家的想念，有時間的時候也會回憶過去，還有大家寄給我的信...真的很感動！我真的是一封一封仔仔細細全都讀了哦。再次深深地感受到了全世界許多SHINee World的愛。真的非常謝謝！為了讓我鼓起勇氣而寄來的信件裡，有各種運動體育的消息、成員們的消息，大家的近況都非常有趣！覺得與大家距離更近了呢，很開心！接受完訓練後，在能綻放微笑的生活館裡，真的覺得非常幸運^^聽說5月7日是我們SHINee出道4000天的日子。從信裡也收到了很多祝賀，不僅是我們珍基哥、鐘鉉哥、起范、泰民，也祝賀我們SHINee World！相信我們並和我們一起走過了4000天呢！每一天都非常珍貴開心，幸福的記憶有特別多呢〜擁有著這樣幸福的記憶，也更期待以後，希望趕快和大家一起度過更多、更幸福的日子!!!!!還有後天〜就是5月25日，是特別的SHINee的日子！居然這麼快就已經11週年了，歲月如梭。每次五月都是和大家在一起，美好回憶有很多，但是這一次真的是沒辦法了，希望大家能理解。但是也希望大家互相懷著祝福的心願，相比其他每天都看重這一天，比之前每一年都過得更幸福就好了。六週的時間裡聽到了很多意見、也思考了很多。自己仔細想想，有反省，有回憶。“很神奇呢”是我第一次聽到這些的感情。大家和我之間連接著不需要用語言說明的繩子，不要為我擔心，大家都要照顧好自己的健康，會扳著手指頭數著期待大家都開心微笑的那一天的到來。有大家的應援和愛，完成了訓練，接下來的服役期間我也不會害怕，會好好完成的。聽說收到巨大愛意的人，不論是什麼試煉都能戰勝。沒有人比我感受到的愛更多了，所以無論是什麼試煉我都會克服的，然後帥氣地站在大家面前。親愛的我想念的SHINee World！為我邁出了第一個腳步的軍隊生活應援，請再等一等，不會讓大家對“果然是崔珉豪啊！”這樣的話失望，會以更好的面貌相見的。到那個時候一定不要忘記我，好好照顧身體，以後也會在望著天空時思念大家。非常愛你們。最後，大家永遠是我的希望！

－2019.5.23二等兵崔珉豪－

P.S.一直都給我傳送消息，我會都記著的，之後會跟大家講我訓練的故事。請理解一下軍人語氣〜想念大家！必勝！