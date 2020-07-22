《半澤直樹2》推「百倍奉還饅頭」賣清光！當年開播成功掀3大熱潮

改編自池井戶潤系列小說的《半澤直樹》自2013年播出以來，不僅在日本社會造成轟動，熱潮更席捲全亞洲，幾乎人人都知道劇中的經典金句「加倍奉還」。日本TBS電視台名利雙收，今次早在續集開播前就計劃推出全新的系列周邊商品，將手信「加倍奉還饅頭」升級成「百倍奉還饅頭」，還未開播就被劇迷搶購一空！

《半澤直樹》當年播出後，也引發不少社會現象，尤其是劇中的職場陋習「下屬的功勞歸上司，上司的過失則是下屬的責任」說出不少上班族的心聲。為了想如半澤直樹一樣一吐怨氣，出現了多起上班族和公司玉石俱焚的案例，主動揭發公司不法黑暗面。但現實生活不可能如戲劇一樣人人皆能有仇報仇，原作池井戶潤也呼籲上班族不要模仿半澤直樹，還是要做好自己的工作後再伺機而動。

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堺雅人飾演的半澤直樹在職場上拚搏廝殺，回家後和太太上戶彩的互動充滿幸福，令許多日本女性心生嚮往，期許自己能像上戶彩一樣成為賢內助。婚顧業者發現，《半澤直樹》播出後，日本女性對銀行員、金融從業者的好感度大增，因為戲劇情節帶動，讓女性們發現金融業菁英們的不同魅力。

此外，像是職場霸凌等讓上班族有苦難言的情況，都讓業者抓住商機，狂打紓壓或「加倍奉還」等金句。相關延伸書籍如《上班族職場生存術》等主題紛紛出爐，不可免俗的還有演藝圈的模仿熱潮，從廣告到綜藝節目，都充滿《半澤直樹》的金句梗。如今《半澤直樹2》正式回歸，可望再次掀起新的一波「半澤熱」。

按圖睇《半澤直樹2》精彩劇照：

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