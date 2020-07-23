經典日劇《東京愛的故事》再翻紅　登陸黃Viu重溫29年前的感動

在日劇天王木村拓哉爆紅前，當其時最經典的日本愛情作品，不得不提1991年播出的《東京愛的故事》。早前富士電視台翻拍兼推出「令和」版本帶挈舊作翻紅，網絡討論度高居不下。「黃Viu煲劇平台」宣布取得《東京愛的故事1991》播放權，將於7月27日（下周一）上架，為香港觀眾帶來原汁原味的最初感動。

令和版《東京愛的故事》討論度甚高。

《東京愛的故事》改編自柴門文同名漫畫，講述永尾完治（織田裕二飾）和三上健一（江口洋介飾），同時戀上青梅竹馬的關口里美（有森也實飾）；後來完治在東京遇上為他付出所有的赤名莉香（鈴木保奈美飾）、三上結識了醫科同學長崎尚子（千堂晃穗飾），形成了複雜的五角戀情。

《東京愛的故事1991》是經典中的經典。

作為1991年的冬季日劇，《東京愛的故事》於該年1月7日在富士電視台開播，平均收視率維持在20%以上、最終回更突破32.3%的高收視，至今仍然是日劇「月九」史上少數突破30%的劇集之一，主題曲《突如其來的愛情故事》也橫掃當年音樂獎項，唱片銷量超越200萬張；《東愛》更在30年後、於去年榮獲「平成時代最令人感動的電視劇」亞軍，可見它對於日本人的重要性。

關口里美（有森也實飾)、三上健一（江口洋介飾）

《東京愛的故事》除了造就了「周一晚間OL就消失」的現象，亦掀起男性長髮的風潮，由鈴木保奈美飾演的赤名莉香亦有別於楚楚可憐的女主角關口里美，展現出都會女性的自由奔放，其經典對白「喜歡就是喜歡，沒什麼丟人的，但也沒甚麼了不起」，也被女性觀眾視為瀟灑強悍的典範，成為了第一代日劇女神。

赤名莉香在劇中一句經典對白「喜歡就是喜歡，沒什麼丟人的，但也沒甚麼了不起」，被女性觀眾視為瀟灑強悍的典範。

《東京愛的故事》為導演永山耕三的成名作，其後他更炮製出多部經典著名電視連續劇，例如《同一屋簷下》、《悠長假期》、《戀愛世紀》等等，因此獲封為「黃金名導」、「月九推手」等等。為滿足廣大劇迷需求，「黃Viu煲劇平台」購入平成經典神劇《東京愛的故事》，並將於7月27日下午5時將第一、二集上架，7月29日則推出餘下集數，香港觀眾可以安心在家抗疫的同時，免費收看「經典版」《東愛》，並一併重溫全新「令和版」《東京愛的故事》。

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