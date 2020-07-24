內地闊太別墅被劇組擅自闖入拍攝　百萬裝修遭破壞嬲豬索償300萬

天下奇聞何其多，就在去年內地有一位林女士在觀看劇集《我和我的兒女們》的時候，竟然發現女主角所住的豪華別墅就是自己的房子，在沒有經她的批准下豪宅就這樣被他人闖入變成拍攝基地，此舉令她怒氣衝天於是向有關單位作出提告。近日，案件亦已經要開庭審理林女士一方提出三大訴求，向對方索償300萬人民幣賠償金，此事在網上成為熱話。

豪宅成為《我和我的兒女們》拍攝場地。（《我和我的兒女們》微博圖片）

林女士多年前在老家寧波慈溪市購買了一幢豪宅，建築面積有800平方，目前市值近4000萬人民幣。因為她的工作地點在杭州再加上兒子出國留學的原因，該豪宅就空置，並將住宅交給別墅物業管理公司打理，簽訂委託書萬一住宅遇到緊急情況，物業公司可以第一時間作出處理。

原以為交給物業公司就安心十足，萬萬沒想到在2019年的時候，剛好她觀看電視劇《我和我的兒女們》，就發覺女主角的住宅愈看就愈像她位於寧波慈溪市的別墅，而且女主角的睡床裝飾亦愈看愈像，一經查詢之下發覺不妥，該幢豪宅根本就是她的住所。

林女士的別墅在寧波慈溪市。（影片截圖）

女主角睡的床是林女士的。（網上圖片）

查詢之下得知自家別墅變成拍攝基地，林女士就當然氣憤，據內地媒體指因為劇組在沒有經過她的同意之下擅自闖入拍攝，林女士只好走法律途徑尋求幫助：「我們自己還沒有住過房子的前提下，他已經全部把我曝光啦。就是說我在忍無可忍的情況下，只能拿這個法律的武器。」同時她亦向有關單位，包括物業公司﹑電視劇出品方寧波影視﹑播放平台愛奇藝等寄發出律師函，向他們作出起訴。

林女士兒子陳先生。（果然視頻微博截圖）

其實一開始林女士一家有向物業公司查問，但物業公司似乎不斷推卸責任，更令他們氣憤。林女士的兒子陳先生就說道：「在當時他們拍攝完之後，我們來的時候他（物業）是沒跟我們說過，甚麼關於拍攝亂七八糟，從來沒有說過。直到我們發現了這個拍攝了，我們問物業公司說有沒有這個事情，物業公司當時是這麼說的，他說可能是拍宣傳片。」而劇組能夠進入屋內拍攝，據指是開發商同意之下允許，而他們亦以為該別墅是樣板屋而已。另外，經調查發現原來不止一個劇組進入屋內拍攝，林女士通通提出起訴。

屋內多個設施受損。（影片截圖）

事後在經過林女士盤點之後發現，屋內許多設施都遭到破壞，包括屋內電梯不能使用﹑地毯損壞﹑家具等等嚴重損失，百萬元裝修費毀於一旦。就在最近案件要開庭審理，林女士有三大訴求，除了要電視劇下架或將電視劇中涉及到别墅的鏡頭删除之外，還要賠禮道歉，賠償其損失，要求賠償300萬人民幣。不少網友都覺得林女士好慘，指出要求賠償300萬人民幣不合理，應該要要求賠償更多才對。

豪宅目前市值近4000萬人民幣。（影片截圖）