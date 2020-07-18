《姐姐》輕鬆撼贏其他綜藝奪冠　人氣排行多位上榜破億人討論

最近湖南衛視旗下的網上平台芒果tv推出的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》勢不可擋，一推出口碑俱佳即掀起不少話題。《姐姐》輕鬆橫掃各大綜藝節目，在多個排行榜中領先第一，就連熱門搜尋明星榜姐姐們的名單亦佔據最多，看來《姐姐》節目做得非常成功，湖南衛視果真了不起。

《姐姐》節目做得非常成功。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

《姐姐》節目集合中港台三地女明星參賽PK，當中一定會擦出不少火花。就好似張雨綺傻大姐個性表露無遺，深受觀眾歡迎﹑黃聖依被指有公主病，令觀眾極為討厭﹑寧靜﹑萬茜原來又唱得又跳得等等，諸如此類的精彩畫面，引來不少看點。

張雨綺傻大姐個性受歡迎。（影片截圖）

黃聖依被指有公主病。（影片截圖）

正正因為節目內容太豐富，《姐姐》除了點擊收看人數破億之外，連微博的閱讀量亦破億，相當驚人。根據內地的「綜藝勢力榜」最新一期公告得知，《姐姐》節目的微博閱讀量破18億人次收看，而在綜藝主話題領域中，《姐姐》就27億人次討論，另外在微博短視頻領域中《姐姐》錄得超過8千萬人次收看，比起湖南衛視皇牌節目《快樂大本營》還來得厲害，成績相當驚人。

《姐姐》節目在不同領域上拿第一。（娛樂小Jio微博圖片）

除此之外，在一項綜藝主創社會影響力中，《姐姐》一共有7位上榜，輕鬆撼贏其他年輕偶像，包括寧靜﹑張萌﹑黃聖依﹑萬茜﹑伊能靜﹑張雨綺同藍盈瑩，她們均超過1億人次參與討論，證明了這一班姐姐帶給大家好多話題，在不同層面上對生活作出了影響。