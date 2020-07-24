具荷拉母親現身節目曬合照　力證母女關係好爭遺產並非為錢

前韓團KARA成員具荷拉去年11月被發現在家身亡，終年28歲。雖然具荷拉已離世接近一年，但在她自小離家出走的母親與家人爭遺產一事仍未解決，不時見報。昨日（23日）具荷拉母親終首次現身節目《李圭賢的Spotlight》，公開二人的合照，開腔解釋爭遺產並非為錢。

根據韓國法律，子女去世的話，父母各自分得50%遺產。可是礙於具荷拉母親在她不足10歲就離家出走，因此其胞兄具浩仁向法院提出，禁止母親擁有財產繼承權，並已於本月初開審，仍未告一段落。一直拒絕媒體採訪的具荷拉母親昨晚首次現身JTBC節目《李圭賢的Spotlight》，公開自己與女兒的合照證二人關係好，她亦解釋自己為何在喪禮上錄音。她表示當時向具浩仁要求想穿上喪服，但哥哥及父親阻止更揚言「放火燒給你」，具荷拉母親在受驚下才錄音。

具荷拉母親首次現身上節目。（JTBC）

具荷拉母親也講到對法律沒有認識，委任律師爭遺產也只是熟人的建議，強調自己至今也不清楚遺產的多少，坦言已因爭遺產一事覺得「非常辛苦」。她也講到3年前具荷拉首先主動與她見面，表示與女兒難捨難離。不過胞兄具浩仁就講到具荷拉當時因抑鬱症嚴重，聽取醫生建議才主動聯絡母親見面，可是陪具荷拉一同見母親的友人卻表示，到達時發現母親把認識的人都叫來，似乎更想炫耀。最後具荷拉母親講到爭遺產並非為錢，如果獲得遺產的話，扣除律師費及撫養費後會捐出餘下所有錢。

具荷拉母親更公開二人的合照。（JTBC）