具荷拉生前曾被要脅公開性愛影片　前男友崔鐘範今被判入獄1年

韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月被發現在家中身亡，終年28歲。她生前曾控訴前男友崔鐘範對她施暴毆打至子宮出血，更被對方威脅將性愛影片公開，然而該案件於去年8月的一審中，僅判決崔鐘範緩刑一年，且性暴力嫌疑不成立。當時具荷拉作出上訴，今日（2日）終於對二審的判決作出宣判，崔鐘範被即時拘留兼判入獄1年。

具荷拉生前被前男友要脅公開性愛影片。（IG/@koohara）

崔鐘範於去年8月因毆打具荷拉而被判監1年半，緩刑3年，但偷拍非法影片罪則因證據不足被判無罪。具荷拉方面提出上訴，並於今年5月進行二審。檢方當時求刑判崔鐘範入獄3年，而今日的判決中，崔鐘範因違反暴力犯罪等相關特例法和傷害罪被判入獄1年有期徒刑，並且因有逃走的可能性即時將他拘留。

崔鐘範今日現身二審判決。（Starnews）

崔鐘範（xsportsnews）

具荷拉的哥哥今日亦有現身法院看判決，事後他向傳媒表示對於崔鐘範被判實刑而非緩刑感到滿意，但他過去對妹妹所帶來的傷害最終只獲判處1年的監牢生活，具荷拉的哥哥感到遺憾。

具荷拉生前與前男友打官司。（tv report）

崔鐘範於2018年向警方報案指遭受具荷拉毆打，而具荷拉則拿出驗傷單證明男方講大話，反指崔鐘範經常飲醉酒後對她拳打腳踢，甚至把她推去撞白板或是拿空氣清新機砸向她，導致子宮出血。他甚至揚言要毀了具荷拉，宣稱會向傳媒公開二人的性愛短片。具荷拉卻因此案件形象嚴重受損，心靈、身體及事業亦受重創，飽受抑鬱症的她亦曾兩度自殺未遂，最終在去年11月24日被發現於家中離世。

具荷拉是韓國女團KARA前成員。（starn）