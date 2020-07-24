【殺手】樊亦敏曾為劉家輝追回財產　18歲已做第一代陽光妹勁仙氣

《殺手》中樊亦敏飾演「萬天紅」為人兇狠，對待仇人毫不手軟，甚至對昔日不接受她愛意的男人也極為心狠手辣，但卻願意為「佛爺」擋刀，在臉上留下一道深深的刀疤。雖然是「反派」，卻又不令反感。《殺手》中的「萬天紅」有情有義，其實現實中樊亦敏也頗有俠女風範。

樊亦敏在劇集《殺手》中飾演「佛爺」的老婆「萬天紅」。（《殺手》截圖）

《殺手》播出後，「萬天紅」也受到不少觀眾喜愛。（IG@amyfan3796）

提到樊亦敏的話，大家可能會想起年前她趕赴伊利沙伯醫院探望一名九旬友人彌留時，因疑似違泊而遭保安員鎖車，後來釀成爭執一事，後來還被多間傳媒渲染寫成是「搏宣傳」。

但問起老一輩的行內人的話，就會想起她曾經仗義幫助晚年中風，「武打巨星」劉家輝師傅一事。據報導指，劉家輝於2011年跌倒撞傷腦部，引致半身不遂而需暫停其演藝生涯，及後更被傳捲入妻兒分產被棄而不顧的傳聞，後來更遭前女助手欺騙近120萬後失蹤，直到於2014年告上法庭，才成功追討財產。

樊亦敏時不時會去醫院探望和照顧劉家輝。（網上圖片）

當時為劉家輝東奔西走的，就正是份屬朋友的樊亦敏。曾有報道稱，她曾提及當時她知道劉家輝的前女助手的賬目不清，甚至失蹤後，她便仗義出頭，為劉師傅尋找律師，兼連日奔走尋找這位前女助手，並親手遞上法庭傳票，拍攝作實。出庭當日，樊亦敏還代表劉家輝上庭。最終亦成功追討回120萬多的財產，他才能應付晚年的的生活費及醫藥費。後來樊亦敏接受訪問澄清，只是自己年輕時體弱多病，身同感受，才會仗義照顧劉師傅，以及為他追回財產。

去年劉家輝生日，Bobby和樊亦敏以及同一日生日的陳榮俊也一起到醫院慶祝。（IG@amyfan3796）

樊亦敏於單親家庭中成長，亦是一名獨生女，後父是一名從事工程工作的日本人。樊亦敏畢業於嘉諾撒聖瑪利書院，畢業後跑到東京國際大學附屬日本語學校讀日文。後來，樊亦敏於1991年20歲的時候參選香港小姐，還奪得了「最上鏡小姐」獎項。此前，她早於1987年，她已經拍攝過鄭伊健的檸檬茶廣告，成為第一代陽光少女。兩年後更擔正成為檸檬茶廣告女主角，在唱片鋪與男主角邂逅。年輕時的她還拍攝了朱古力、橙及快餐店等經典廣告。她接受訪問時，還提及自己曾被黃百鳴親自邀請加入「開心少女組」。如果當年樊亦敏應承了，說不定就會與李麗珍、黎姿和羅美薇等人一同出道了。

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