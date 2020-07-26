雞排妹挑戰「肚皮驚嚇箱」玩蛇嚇到面青　嘉賓竟偷吻：肚皮超嫩！

台灣女神「雞排妹」鄭家純及Albee一起上台視《綜藝3國智》邀請，參加「辣個女神挑戰賽」擔任魔王。節目再祭出可怕企劃「肚皮恐怖箱」，必須用肚子來感受猜出是什麼物品。雞排妹躺在床上，上半身被布幕遮起來，只露出水煮蛋一般的白皙肚皮，瑪麗好奇研究了一會，竟然直接噘嘴親了鄭家純的肚皮，讓大家露出羨慕且忌妒的眼神，納豆也立刻趨前詢問是甚麼樣的感覺，瑪麗則笑回：「很嫩。」

雞排妹肚子上放了題目「蛇」，冰冰涼涼的觸感讓她一開始還以為是粉粿，但此時小蛇開始燥動，在鄭家純身上趴行，她嚇到不斷大叫，主持群見眼前驚悚情節，王少偉直呼：「真的太變態了，這應該是今天最恐怖的一個題目了吧！」

輪到張立東上場，他的肚子放了數十隻蟋蟀，刺激的觸感讓張立東立即慌了手腳，整個人不斷發抖。張立東感受到有小蟲在啃咬他的肚子，立刻崩潰驚叫：「什麼鬼咬我肚子？是蛆？還是麵包蟲？」亂猜之後好不容易講出答案，但小昆蟲不受控，找到縫隙後在張立東群身亂竄，這時候他將布簾掀起，蟋蟀順勢往張立東嘴裡飛。

他急忙起身企圖甩掉身上的蟋蟀，感覺到蟋蟀在身上萬頭鑽動，張立東情急之下乾脆脫光身上衣物，剩一條紫色底褲落荒而逃，嘴裡還念念有詞說：「我要去曬點太陽！」突如其來的舉動讓大夥笑到眼淚流出來，花花還笑說：「張立東要變成蟋蟀人了啦！」

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