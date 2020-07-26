《想見你》施柏宇回應翻拍報道　借《雖然是精神病但沒關係》解畫

23歲施柏宇因拍攝台劇《想見你》人氣飆高，前陣子還不畏疫情、來回隔離28天的時間差，赴大陸淘金拍新戲、參加《創造營2020》、《超新星運動會》節目，近期更接下首支護膚品牌代言，25日他出席活動，被問到《想見你》將翻拍，他表示：「有聽說，可以期待一下」。

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有網友憂心新卡司，他則認為：「還是要看2個人配起來的感覺」表示單看可能不適合，但也許對戲起來很速配，例如他最近在追的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，認為女主角徐睿知、金秀賢CP值超高，讚嘆：「我已經被女主角圈粉。」由於徐睿知因該劇被封為史上最帥霸氣女主角，施柏宇坦言喜歡姊姊型的女生，「可以帶著我學習，畢竟有時候我還滿幼稚的。」

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至於許光漢因該戲成為當紅炸子雞，《想見你》之後光代言就有10個，身價翻了百倍，早已不可同日而語，施柏宇也透露許光漢目前人在大陸拍戲，對於同劇演員的境遇，他不羨慕反而認為許光漢熬了8年有今日成就是「應得的」，期許自己能跟上許光漢腳步，目前施柏宇的工作已排到11月，年底還會再拍一部戲，明年則有2部戲會和粉絲見面。

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