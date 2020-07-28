Hebe突變「吃播主」？女神食相Keep住靚　遇唐綺陽問感情事秒變臉

即將推出第4首新單曲〈先知〉的Hebe田馥甄，這半年為演唱會閉關，幾乎只獻聲不現身，25日晚間她破例「下凡」與星座專家唐綺陽合體，雙姝猶如「仙拚仙」的對談，也讓這場直播才開播5分鐘，立刻吸引超過萬人上線觀看，

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唐老師這次用心打造專屬植栽場景，讓Hebe刻意藏在唐老師背後逗趣地盪鞦韆，並以「女神模式」飄進場！兩人除了暢聊星座與近況，更在鏡頭前不忌口地「吃播」，第一次到唐老師新家作客，Hebe精心構思好料理，獻上如大腸蚵仔麵線、養生土雞湯、酥脆炸雞排、港式冰火菠蘿包及黑糖珍珠鮮奶茶，從主食、小吃、甜點到飲品等；共5道熱量破表的魔鬼食物，Hebe絲毫不忌口，兩人還在鏡頭前開心大快朵頤。

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看著Hebe「五專二巡」齊發、事業運也旺，唐綺陽形容：「果然火星在白羊座！白羊女神又忙又紅又火啊！」她還鐵口預言：「9月底太陽進天秤座，妳一定會更忙，同時會有4種事情要忙，是日也忙夜也忙。」Hebe突然忐忑說：「我會做好自己本分，知道自己要做的是什麼、然後對得起自己。」

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直播間另藏驚喜彩蛋，就在兩人聊天時突然傳來音樂聲，原來是Hebe特別準備新歌〈先知〉來參見「先知」唐老師，被問到未來還敢談戀愛嗎？Hebe秒答：「敢！理智知道談戀愛就是一個過程，自然而然緣分到了就會，它有它的美妙之處，也有它煎熬跟被折磨的地方，這都是它迷人之處。」

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