安宰賢潛水近半年終更新IG　與具惠善離婚後近況曝光

安宰賢和具惠善於去年8月驚爆離婚，這對曾是韓國演藝圈中的模範夫妻，最終於上月15日達成離婚協議，事件算是告一段落。自2月起就潛水的安宰賢，昨天（27日）終於再次更新IG公開近況，而他的新造型也快速成網上熱話。

安宰賢和具惠善自鬧離婚後，女方有持續在IG更新動態，分享自己到外國留學等，相反男方卻完全消失。安宰賢2月在IG更新一則「請忘了我吧」後，就把所有照片刪除，可說是音訊全無。昨日安宰賢終於再現身IG一次過上傳6張近照，雖然沒有留下任何字句，可是單看照片狀態相當不錯。他全新的金髮配頭帶造型也快速成為網上熱話，更有粉絲大讚他手脾肌肉線條更好看。

安宰賢潛水近半年終更新IG！（IG/@aagbanjh）

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安宰賢和具惠善於2015年合作《吸血鬼醫生》相識，戲假情真的二人隔年結為夫妻。當時新婚的兩人不但經常在IG放閃，孖住出席公開活動更參加綜藝節目《新婚日記》，是一對相當甜蜜的夫妻。沒想到去年8月爆出離婚後，安宰賢和具惠善互掀對方的醜事惡行，形象大插水，直至今年7月才正式就離婚達成協議。

安宰賢和具惠善的婚姻生活僅3年就結束。（tvN）

點撃回顧安宰賢、具惠善甜蜜時刻：