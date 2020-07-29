【三十而已】香港性感花旦現身　驚現大媽feel：自己都覺得唔似我

楊柳青予人嘅形象係性感之餘又打得。（IG@wiyona）

新一代打女楊柳青（Wiyona）因在《解決師》露背出浴色誘對手而令觀眾留下深刻印象。由模特兒轉型做打女嘅佢，巴西柔術、詠春、刀、槍、棍術、馬術樣樣皆精，一有時間仲會瘋狂做Gym，以保持美好身段，難怪邵氏劇集《飛虎3之壯志英雄》都預佢一角。

不過喺《三十而已》當中，佢好似老咗十年咁。（影片截圖）

與此同時，原來楊柳青亦稍稍現身內地熱播劇集《三十而已》，劇中飾演名店香港區高層嘅佢，到上海巡視業務時，被江疏影嘅工作態度所吸引，更有意安排佢到香港工作……或者係因為要有高層嘅氣焰，所以楊柳青喺劇中嘅打扮多以烈豔紅唇配素色長裙或絲質襯衫，甚有大媽feel，與她在《解決師》性感秘書判若兩人。楊柳青接受《香港01》訪問時，笑言戲份出街後，唔少朋友都向她求證。「因為我係一個高層，所以妝容打扮都要成熟，其實好符合角色嘅設定，自己睇完之後都覺得壓到場。」

再拎埋個名牌手袋，話係貴婦都得，得咗。（影片截圖）

楊柳青表示拍攝時，試過因為遇上打風，令她要坐了好幾程高鐵、飛機，用上差不多48小時才抵達上海。「因為每個火車站都要等幾小時，好攰又好唔開心，亦都影響到拍攝時，身體狀態唔係太好、有啲腫，自己睇返都覺得唔係好似我。」首次進軍內地，雖然只係客串兩集，問到片酬會否比香港高，楊柳青就話：「合理嘅。」

呢張就係佢轉機轉火車、高鐵去上海時留下嘅倩影。（受訪者提供）