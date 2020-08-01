深田恭子傳11月結婚　間接累綾瀨遙兩年內都冇得嫁？

日本人氣女星綾瀨遙日前被爆出秘戀南韓男星魯敏宇，更傳出隨時結婚也不奇怪，但雙方所屬經紀公司皆堅稱二人只是好友。而與綾瀨遙同事務所的人氣女星深田恭子今天被「日刊現代」爆料，將與交往近2年的不動產公司社長男友杉本宏之於11月成婚，由於事務所不可能讓所內兩位人氣女星同期結婚，擔心若屬實恐讓二人心生嫌隙。

最近深田恭子主演富士電視台日劇《魯邦之女》續集的消息備受關注，一位電視台相關人士透露：「（第一季）收視率7%左右的日劇不到一年就推出續集，看來深田恭子要在播出期間宣佈結婚。聽說時間定在11月2日，也就是深田恭子38歲生日，富士台是根據她結婚的動向才確定製作續集。」

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且某演藝事務所相關人透露：「深田恭子對公司安排的所有工作都是毫無怨言地努力完成，過了三十歲還發行了九冊寫真，就算有男友也不拒絕拍性感照，絕對是最敬業的女星之一。但是如果她真的選擇11月2日結婚，綾瀨遙就算再想和魯敏宇結婚，恐怕最少兩年內是很難的，事務所不可能讓兩位人氣女星在同一時期結婚。」

根據日媒《女性セブン》報導，35歲的綾瀨遙與少一歲的韓星魯敏宇已秘密交往2年。(IG@icon_stagram)

按圖看曾與綾瀨遙傳出緋聞的男星：

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