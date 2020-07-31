【殺手】謝東閔黑化只係煙幕　兩大要點推估Final Boss係吳業坤！

《殺手》第24集就講到「殺手獵人」出場，還向林森森（高海寧飾）等人的「清道夫」落手，最終將阿蕃（易智遠飾）殺死，幸好高海寧用手上鐵鏟攻擊才脫險。後來徐玉鳳（吳業坤飾）亦終於向這個方面追查，發現高海寧就是殺手界界的「清道夫」，但是吳業坤極有可能才是Final Boss！

「殺手獵人」終於出場！（《殺手》第24集截圖）

劇集播出後，就引來不少網民討論，大部份就一口咬定「殺手獵人」就是黑化了Parker（謝東閔飾），亦都有一小部份指「殺手獵人」的真正身份其實是警察徐玉鳳（吳業坤飾）才正確。

徐玉鳳（吳業坤飾）身邊的人經常說他知道的事只是幻想。（《殺手》截圖）

其實這批網民的推論亦都十分合情合理，由早前的消息透露，Final Boss其實是一名「後生靚仔」，亦一早已隱藏在劇集當中，更與主角Zero（陳豪飾）和閻武（黎耀祥飾）等人有不少接觸。按照以上線索排除的話，如果說謝東閔最有機會是Final Boss的話，吳業坤就應該是第二順位的嫌疑人。

Parker（謝東閔飾）黑化的劇情，好可能只是煙幕。（《殺手》截圖）

再者，依照劇情走向，就正如「殺人經理人」陳查理（鄭子誠飾）一樣，Parker（謝東閔飾）黑化的劇情亦好可能只是為了掩飾Final Boss的其中一個煙幕。除此之外，亦有網民提出，劇中上司不斷對徐玉鳳（吳業坤飾）說：「你係咪有幻覺？」一段劇情，其實是編劇給予觀眾的暗示。

鳳Sir的上司經常問他：「你係咪有幻覺？」（《殺手》截圖）

記者在這裡整理一下，好可能整套《殺手》劇情，都是只是這個徐玉鳳自己幻想出來的。現實中他其實真的患有輕微抑鬱症，後來更引伸至思覺失調，劇中出現過的人物也是真的，但亦只不過是他憑空想像，例如陳豪只不想是一個普通咖啡店老闆、高海寧亦只不過是一個兼職清潔工的靚女廟祝。整個劇情都是他被強制關在青山精神病院中，自己幻想出來的。

也有人猜估Final Boss係鄭子誠。（《殺手》截圖）

吳業坤（坤哥）接受《香港01》訪問時，就大讚網民有創作力：「嘩，咁都諗都咁勁？不過真係唔可以劇透，因為一講就穿㗎啦。我只可以講嘅係，我個角色性格同職業係始終如一，大家睇到係乜，我就係乜。同埋阿鳳對殺手真係好執着！未睇到最後一集，大家都唔會估到阿鳳個結局係點！」

劇集中有好多角色都同徐玉鳳（吳業坤飾）講，他有認知錯誤或者記錯，而觀眾亦好可能以為只是他們為了誤導徐玉鳳，而忽略了，徐玉鳳真的有思覺失調的可能性。

點擊睇圖：