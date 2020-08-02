窪塚洋介飲醉酒開直播畫面失控　掀上衣拉低褲頭衝擊網民

正所謂酒後吐真言，過去曾有不少藝人都試過飲完酒開直播時失言，甚至連本性亦表露無遺。現年41歲的日本男演員窪塚洋介因拍攝過《金田一少年之事件簿》及《GTO麻辣教師》等電視劇而為人熟悉，日前飲醉酒後在Instagram開直播時表現失控，更大膽對住鏡頭拉低褲頭露出下體毛髮，引起爭議。

窪塚洋介因拍攝過《金田一少年之事件簿》及《GTO麻辣教師》等電視劇而為人熟悉。（Instagram：@yosuke_kubozuka）

窪塚洋介在直播中一邊飲酒一邊對着鏡頭放電，嘟嘴單眼撒嬌樣樣齊，之後更突然掀起上衣騷肌，想一併展露腹肌時卻將褲頭拉得太低，意外露出一片下體毛髮，衝擊的畫面震驚了當時看直播的粉絲。

窪塚洋介醉酒直播引起爭議。（Instagram：@yosuke_kubozuka）

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試過直播中途瞓着 2000人呆望窗簾兩小時

窪塚洋介過去亦曾經試過飲醉酒開直播，在鏡頭前直接表演睡覺，令2000人只能望着他身後的白窗簾2小時，結果他的17歲兒子窪塚愛流半夜醒來發現爸爸睡着了，代父向粉絲道歉兼結束直播，當時已經掀起了熱話。

窪塚洋介過去亦曾經試過飲醉酒開直播睡着，最後由今年已17歲的兒子窪塚愛流幫忙向直播觀眾道歉。（Instagram：@yosuke_kubozuka）

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