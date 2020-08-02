Ellen DeGeneres醜聞一浪接一浪　傳名嘴James Corden頂替做主持

主持著名清談節目《The Ellen DeGeneres Show》的美國名嘴Ellen DeGeneres（艾倫迪格納絲）早前被員工踢爆是雙面人，私底下無禮不特止，更涉嫌種族歧視、欺凌、恐嚇甚至性騷擾節目工作人員，節目將凍過水之際，有傳將由主持《The Late Late Show with James Corden》的名嘴James Corden接手，有望為節目帶來大改革。

美國名嘴Ellen DeGeneres醜聞一浪接一浪。（影片擷圖）

James Corden亦有主持人氣節目《The Late Late Show with James Corden》。（Getty Images）

Ellen雖然曾經向員工發信解釋兼道歉，但依然醜聞一浪接一浪，男星Brad Garrett直指全荷里活都知道Ellen對人態度很差，亦是問題的根源。至於電影《回到未來》（Back to the Future）的女主角Lea Thompson亦有發聲表示Ellen為人無禮。

電影《回到未來》（Back to the Future）的女主角Lea Thompson亦有發聲表示Ellen為人無禮。（Getty Images）

近日華納高層宣布會對節目展開內部調查，向現任及前員工們做訪問談過去的工作經歷，今日（2日）有員工再爆料指執行監製兼首席編劇Kevin Leman曾涉及多宗不當行為，包括摸女同事及發表露骨的性愛評論等等；另一名執行監製Ed Glavin亦一樣被對女性工作人員手多多，有性騷擾之嫌。如節目真的交由James Corden接手，相信定必為節目帶來更多新元素，並造就另一個人氣節目給觀眾觀看。

點撃即睇Ellen DeGeneres被指控的七宗罪：