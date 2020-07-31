名主持Ellen無禮事件官方出手調查　即寫公開信扮跪低但被轟卸膊

美國知名節目《The Ellen DeGeneres Show》主持人Ellen DeGeneres，連月來被爆她其實是個雙面人，私下為人粗魯兼無禮貌、有極大的架子、對人亦十分冷漠絕情，完全不似節目上所造出來的溫暖。

日前有《The Ellen DeGeneres Show》的員工爆料指主持人Ellen DeGeneres有種族歧視、更會欺凌及恐嚇員工。（Ellen DeGeneres IG）

日前華納高層就宣布對節目作出內部調查，會向現時及前員工們做調查。今日（31日）Ellen DeGeneres終於出面發信向員工們解釋事件以及作出道歉，但就講到個人無禮貌的事件時，她暗指是同事的責任，故被批沒有看到她真心誠意的道歉。

Ellen DeGeneres曾在家中直播，講到在新冠肺炎的疫情下，當她看到大眾在排隊等食物時，都會不自覺流淚，等食物等足數小時的畫面非常令人痛心。後來有員工爆料Ellen DeGeneres根本就沒有理會節目員工的生計，反而找外判公司來召取替多年的好伙伴，根本就不如她自己所說的很有善心。（Ellen DeGeneres Facebook）

Ellen DeGeneres公開回應內容如下，她先是對於節目方面感到抱歉：「從節目開始的首天，我就向所有人講《The Ellen DeGeneres Show》會是個開心的地方，沒有人會被呼喝，每個人都會備受尊重，但明顯地有些事情改變了，我對此感到很失望以及抱歉。」

不過對於指責她無禮貌一事，她明顯沒有悔意：「聽聞有跟我一同共事、或幫我做事的人，用我的名義來發言，這事有必須要停止。」暗示是同事的責任。

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