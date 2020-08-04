《三十而已》應釆兒都煲？「力撐」劇中偷食渣夫李澤鋒

在《如懿傳》中飾演高貴妃的內地女星童瑤，近來因大熱劇集《三十而已》翻紅，劇中面臨煙花設計師老公李澤鋒由精神出軌演變到肉體出軌！而李澤鋒飾演的渣夫偷食過程宛如新一代的「時間管理大師」，上一秒在小三處、下一秒竟可出現在老婆身旁，網友虧他：「精力十足，真是辛苦你了！」

劇中李澤鋒偷食，為了不讓老婆發現，與住同幢的小三溫存到最後一刻，誇張得當要在家門口撞上老婆，撒謊晚回家行為馬上要被揭穿時，不惜用盡全力狂奔跑足12層樓梯，硬是比老婆早一分鐘返屋企，讓她看到自己陪阿囝玩到疲於奔命的情況。

李澤鋒在劇中飾演好好先生，因與老婆童瑤分歧漸大而偷食，一早被對方「聞到味」：

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李澤鋒日前開直播，全程被網友痛罵渣男，還頻頻問他什麼時候跟童瑤飾演的顧佳離婚？李澤鋒飾演渣男爆紅，引來曾經合作的應采兒也在微博出PO直言：「我終於盼到你火了，但沒想到是罵火的。」

應采兒曾與李澤鋒合作，在《三十而已》開播之初已出PO力撐，甚至疑似劇透，勸對方「回頭是岸」：

此外，網曝童瑤在劇裡手撕小三片段，只見童瑤直闖小三家門還賞她巴掌，怒嗆：「妳給我兒子看這些照片是什麼意思？想告訴他爸爸媽媽會離婚嗎？」、「我今天來找妳，是因為妳動我兒子了，妳碰到我底線了！」並乾淨利落地親手解約老公幫小三租的屋。

童瑤劇中還當著李澤鋒面對小三說：「你們吃過多少次飯、開過多少次房，他給妳花的每一分錢，一筆一筆給我算清楚，這些都是我們夫妻一起打拚的財產，我有權讓你還回來。」當眾跟小三追討「開房費」。《三十而已》將在本周迎來大結局。

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