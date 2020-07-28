《三十而已》劇評：沒有完美女人　只有不斷爬山的「女人30」

「不管處在什麼狀況下的女人，都應該擁有追求夢想的權利。」 《三十而已》在東方衛視播出以來，三位女性處境各異的滬上成長史，引起了諸多熱議。其中童瑤所扮演的全職太太顧佳，更是憑藉十項全能的「主內」與「主外」功夫，成為了觀眾討論的焦點。

年輕時與丈夫共同創業，結婚後為了孩子回歸家庭，顧佳將自己磨煉成了文能幫丈夫打理公司，武能為兒子貼身肉搏的「超級主婦」。愛之深則責之切。在播出的劇情中，顧佳的一舉一動都被拆分、放大，從這個角色的性格、能力，到她的生活節奏、條件，再到她所面對的各色人等，都成為了觀眾熱議的焦點。甚至，還引申出了「全職太太算不算獨立女性」這樣一個社會話題。

「全職太太只是她人生中的一個階段。」扮演顧佳的童瑤表示，「她思想上是獨立的，她的財產是受法律保護的，後期她還會走出家庭，自己創業。」「我覺得，顧佳是一名獨立女性。」童瑤道：「我喜歡顧佳身上覺醒的勇氣。」

在至今為止的劇情中，顧佳的主要社會身份是一位妻子，也是一位母親。受到過良好教育的顧佳為了給孩子提供更好的教育，咬著牙買了一間「學區房」，努力讓小朋友進入所謂的頂級幼稚園。為了小朋友能順利入學，也為了緩解丈夫公司的危機，顧佳走入了一個虛幻的「奇觀」世界，這個世界看起來並不太在乎她的學識與能力，而更在乎家世、關係和財力。

受到過良好教育的顧佳為了給孩子提供更好的教育，咬著牙買了一間「學區房」，努力讓小朋友進入所謂的頂級幼稚園。為了小朋友能順利入學，也為了緩解丈夫公司的危機，顧佳走入了一個虛幻的「奇觀」世界，這個世界看起來並不太在乎她的學識與能力，而更在乎家世、關係和財力（《三十而已》劇照）

富豪的世界光怪陸離，本來作品是用誇張、諧謔的手法來呈現，以烘托顧佳這個人物的獨特性。可惜的是，這些物化標籤反而成為了社交媒體上的段子、話題，帶偏了觀眾的注意力。「一開始，顧佳是窘迫的，但她又要強撐笑容，那種心理真的很微妙」，童瑤表示：「然後慢慢地，她跟這些太太們熟絡起來，她開始一點一點進入這個圈子，這個人物在心態上，也就有了不同層次的變化。」

顧佳是一個優秀的人，而優秀的人大多不缺披荊斬棘的勇氣。對於全職太太顧佳來說，社交場就是她的戰場。一開始，她也相信，這是一個能通過自己的努力，來證明自己價值的地方。雖然最初遍體鱗傷，但顧佳很快找到了自己的盟友，並開始了自己的戰鬥，不僅是為了丈夫和孩子，也是朝著她心目中所設定的「幸福」而去。

就像她形容丈夫的煙花生意是「坐在火藥桶」上一樣，貴婦們的社交場也不過是一個空中樓閣。在這裡，大家互稱「某某太太」，就像是忘記了原先屬於自己的名字，而與這些人的交往，也無法像顧佳所預期的一樣，能夠讓她和自己的家庭，再上一個臺階。

「顧佳有過一段短暫的迷失，」童瑤道，「但她覺醒了以後，她想要退圈，卻也需要很大的勇氣。」從最初因為母親和妻子的身份「入圈」，到最後拒絕這些身份給自己帶來的限制而「出圈」，選擇一條未知的人生之路，這是顧佳的勇氣。在童瑤看來，這也是她希望透過顧佳這一角色給觀眾帶來的力量。

「顧佳有過一段短暫的迷失，」童瑤道，「但她覺醒了以後，她想要退圈，卻也需要很大的勇氣。」（《三十而已》劇照截圖）

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世上沒有「完美女人」，只有不斷在「爬山」的女人

《三十而已》的編劇張英姬曾在接受澎湃新聞的採訪時，將劇中三個女性的生活狀態比喻成三個人在攀爬三座大山。

王漫妮（江疏影 飾）是見著好山就要爬，鐘曉芹（毛曉彤 飾）是跟著別人爬，爬到一個讓自己舒服的地方就會停下。而顧佳是早早就有了要攀上去的目標，無論身邊是否有人，她都要爬上去。這份面對生活的韌勁，也是童瑤在讀劇本時，印象格外深刻的一點。

一個魅力、財力和能力兼具的優雅女性，無疑是許多年輕女性夢想中三十歲的自己。然而，即便顧佳承載了大多數女性的幻想，編劇也並沒有將她塑造成所向披靡，頭頂光環的「完美女主角」。她是一個會迷失，會怯懦，會在悶頭向前沖的時候，忽略身邊人感受的普通女性。在童瑤看來，顧佳最大的特點就是嚴於律己，也嚴以待人。

「因為她非常追求完美。這當然會給身邊人帶來很大的壓力。她身上會有隱藏的，不完美的一面。但是她在別人面前，表現出來的永遠是比較完美的狀態。」在讀劇本的時候，童瑤便很有些「心疼」這樣的顧佳。「劇本裡好多展現她晚上一個人在陽臺獨處的場景。每次讀到，我都覺得這個女人，還是蠻不容易的。」

顧佳並不是一個冷感的人，只是她的自律和細膩，讓她有時不知道如何與身邊親近的人交流，正如她與父親之間的關係一樣。父親一直對顧佳讀高中時就堅持去學校寄宿耿耿於懷，卻不知道顧佳是因為不知道如何開口告訴父親自己有了初潮，才一直躲在學校，想避免尷尬。而這些事情，顧佳也是到了三十歲之後，才敢告訴父親。

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與丈夫之間也是一樣，她希望丈夫和孩子能過得更好，而盡其所能地去督促丈夫。然而，兩人對未來構想和生活態度的不同，使得他們之間的分歧越來越大，以至於顧佳的親密關係再一次出現了問題。在問題出現和解決問題之間，人物的成長線不斷延伸，勾勒著人物的弧光，也在不斷地改變觀眾對於角色的判斷和認知。

隨著劇情的發展，我們或許可以期待，當身邊的矛盾被逐個激化，那個決心不斷往山上攀爬的顧佳會擺脫「母親」、「妻子」和「完美女性」的束縛，開始一場屬於自己的修行之旅。

三個女人一台戲，「演」的是幕幕人間真實

看著顧佳、鐘曉芹、王漫妮在各自的生活中「乘風破浪」，以女性勵志為主色調的《三十而已》，也多少讓觀眾看到了現實壓力的影子。劇中的一些小細節，經常會像一顆子彈，射中觀眾敏感的神經。

劇中鐘曉芹和丈夫吵架時，把失眠用的耳機甩到丈夫臉上再怒吼的舉動，讓許多人回憶起了自己曾經在感情中遭遇的挫折。不僅是三位主角，劇中的每一個人物，身上都帶著一份由他們職業身份、生活環境所造成的壓力。

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顧佳那位不會談生意讓公司陷入困境的丈夫，溺愛孩子卻無法和孩子溝通的王太太，拎著水果上門求王漫妮搬家的仲介…他們都是如此，在自我預期和現實困境中博弈著，也焦慮著。總在片尾出現的賣蔥油餅的一家三口，卻能在恰當的時候，緩解觀眾們繃緊的神經。媽媽擺攤，爸爸送外賣，兒子在攤上寫作業，沒有對白，卻有著令人羡慕的溫暖和默契。

故事本身定位於上海，並選擇在海派文化氛圍濃厚的東方衛視播出，《三十而已》成功地觸達其目標人群。劇中所涉及到的職業，像櫃姐、高級物業管理等，對於在上海生活工作過的觀眾來說，都不陌生。有據可依的生活背景，讓觀眾們能更好地代入故事，討論與回饋也都更具真情實感。

總在片尾出現的賣蔥油餅的一家三口，卻能在恰當的時候，緩解觀眾們繃緊的神經。媽媽擺攤，爸爸送外賣，兒子在攤上寫作業，沒有對白，卻有著令人羡慕的溫暖和默契（微博＠三十而已）

在上半年，東方衛視夢想劇場播出的6部劇集中，有5部現實題材，如今這部展現女性自我成長與生活多樣性的《三十而已》，在現實題材中別具一格，與東方衛視海派、創新的氣質高度契合。播出還未過半，從劇情上看，王漫妮將要在「富二代」的浪漫轟炸中做出選擇，顧佳即將面對丈夫出軌的現實，鐘曉芹則要獨自面對離婚後的成長難題。角色的轉變才剛剛開始。

因此，在這個階段，就對作品想要呈現的女性形象，甚至是所謂「三觀」進行評判，或許有些操之過急。對於《三十而已》來說，更有趣的看點不僅在於對不同女性困境的描繪，更是顧佳、鐘曉芹、王漫妮如何在對欲望的追求和現實的打擊中，找到她們願意一往無前的道路。

就像顧佳有句對白說道：「生活的本質，就是千難之後有萬難。」認識到生活的本質，並有底氣與勇氣去面對接下來的千難萬險，這才是《三十而已》中「而已」的真義。

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