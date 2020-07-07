《闇 DARK》S3劇評：最終季謎底揭開！煲前重溫本作3條至燒腦主線

常追歐美劇的，對Netflix肯定不會陌生。出品過《紙牌屋 House of Cards》、《怪奇物語 Stranger Things》、《馬男波傑克 BoJack Horseman》、《毒梟 Narcos》、《巴比倫柏林 Babylon Berlin》等一系列大熱好劇。但要論最佳，還得是德國懸疑科幻神劇《闇 DARK》——這可不是信口胡來。就在前段時間，國外影視劇權威評分網站爛番茄，召集了一次Netflix內部劇集評選。

經過250萬網友投票選擇，《闇》碾壓呼聲不低的《怪奇物語》、《浴血黑幫 Peaky Blinders》、《黑鏡 Black Mirror》等劇，拿下了第一位。前幾日，《闇》第三季，也就是最終季開播。更是在很短的時間內拿下了豆瓣9.5的高分。所以今天，筆者就來帶大家看看這部德國科幻懸疑神劇——《闇》第三季。

由巴倫博歐達爾（Baran bo Odar）導演編劇、IMDB評分8.8，豆瓣三季評分連升。但比劇情更直觀的，則是劇中出現的多個重要人物，及飾演一個人物的多個演員。這是一個邊看邊需要記筆記的劇。對於不習慣辨認的人來說，這就是臉盲地獄。因為人物太多、人物關係錯綜複雜，且故事時間線過碎。 所以為了更清晰地將故事呈現給大家，本文會挑最重要的主線講述。

+ 9 + 8 + 7

01

在德國，有一個被黑森林所環繞的，叫做溫登的小城，居民不多，但這裡的經濟幾乎全靠一座核電站支撐。 男主角約拿一家，就生活在這裡。2019年6月21日，約拿的父親麥可毫無徵兆的上吊自殺了。 丟下妻子和兒子，還有一封奇奇怪怪的信。 信封上寫著，一定要在2019年11月4日22:13分之後才能打開。

約拿的父親麥可上吊自殺並留下一封信（《闇》劇照）

父親突然的死亡，給約拿造成了不小的打擊。 他患上了PTSD，總是會夢到父親滿身是血，一言不發看著他的樣子。 於是他離開學校，花了半年的時間去接受心理治療。然而，半年後，當他再次回來的時候，一切都變了。 鎮上有一個和他年齡相仿的男孩失踪，一直和自己互相有好感的女孩變成了好兄弟的女朋友。 而自己的母親，卻開始和心上人的父親烏利希偷情。

因為男孩的失踪，小鎮上開始人心惶惶，但青少年們卻一如既往。 在得知失踪男孩可能在溫登山洞中藏了毒品的時候，一群人便約著一起去尋找。 其中就有約拿和他的好兄弟，還有烏利希家三兄妹。 然而，就在他們靠近山洞洞口的時候，怪事發生了。 洞中傳來了巨大而詭異的聲音，他們手中的手電筒也開始詭異的閃爍。

烏利希家的小兒子米凱爾失踪了（《闇》劇照）

一行人被嚇到，下意識便開始倉皇逃竄。 黑暗之中，幾人摸不清方向，跑著跑著便跑散了。 當他們冷靜下來的時候突然發現，烏利希家的小兒子，幾人中年紀最小的米凱爾，失踪了。而第二天，警方在搜尋的時候，卻發現了另一具兒童屍體。 眼睛被灼燒到融化，耳朵穿孔。 但他並不是失踪了的兩個孩子中的任何一個人。

兩個兒童失踪，森林中卻出現了另一具男童屍體。 這一切，都讓身為警察的烏利希不自主的想到33年前，自己弟弟失踪時的狀況。 沒有嫌疑人，沒有目擊者，失踪的人就像是人間蒸發了一樣。 而就在不久後，第三個男孩的失踪，讓溫登小鎮上更加人心惶惶。 另一邊，約拿在翻找父親舊物時，找到了一張深藏在閣樓的山洞地圖。

約拿在翻找父親舊物時，找到了一張深藏在閣樓的山洞地圖（《闇》劇照）

與此同時，他也收到了一個神秘人寄來的包裹。 包裹中，有一封信。 正是父親麥可留給他的那一封，但看起來卻像是保存了許久的。在信中，麥可提到了一個讓人難以置信的真相： 約拿半年前上吊自殺的父親麥可，就是跑丟失踪的男孩米凱爾。 米凱爾失踪後並沒有被殺或者被害，而是穿越到了33年前，以另一個身份在溫登生活了下去。

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+ 31 + 30 + 29

種種跡象，讓約拿不得不相信信上寫的內容。 而更讓他難以接受的，則是自己的心上人，前不久剛剛互相確認心意的女孩，轉眼間就變成了自己的親姑姑。約拿痛苦不堪，於是他拿出父親的山洞地圖和神秘人包裹中寄來的儀器，走進了山洞。 跟著指示，他在狹窄的山洞中發現了一扇有凱特爾三角的鐵門。

約拿走進了山洞。 跟著指示穿越到了33年前（《闇》劇照）

爬過鐵門中的隧道，約拿像米凱爾一樣，穿越到了33年前。 也就是1986年的溫登。 在這裡，他看到了自己的父親，失踪的米凱爾。約拿想要將米凱爾帶回2019年，阻止自己和心上人之間的錯位。 但就在他正準備行動的時候，卻被一個神秘人阻止了。

神秘人告訴他，如果約拿阻止了米凱爾長大成為麥可，那麼作為兒子的約拿自己也將不復存在。 而神秘人之所以知道這些事，原因只有一個。 他，就是約拿。 或者說，他，就是約拿的未來。

神秘人阻止約拿帶米凱爾回2019年（《闇》劇照）

而在溫登發生的這一切，都和一個叫做亞當的名字有關。接下來的故事發展，涉及到了幾條時間線，四個世家，幾十號人物和他們的生活。 還有核電、末世、謀殺、穿越等等概念。 亞當的最終目的是什麼？ 約拿的父親為什麼要自殺？麥可為什麼要留下這樣一封信？ 米凱爾是如何穿越到33年前的？ 《闇》的故事中還有許多謎團，等待著被解開。

02

《闇》是一個結合了神話和科幻的故事。 其中涉及到了多個宗教信仰、神話故事、和物理概念。 比如基督教的《舊約》、猶太教的《卡巴藍圖》、煉金術、迷宮和阿里阿德涅之線、旅行者的保護神聖克里斯多福、凱特爾教的三位一體環等等。就連劇集三季的三張海報，也處處是隱喻暗示。 全知之眼、羊角惡魔、對稱的構圖......這隱藏的一切都將在第三季揭曉。

《闇》是一個結合了神話和科幻的故事。 其中涉及到了多個宗教信仰、神話故事、和物理概念（《闇》劇照）

其中涉及到了多個物理理論，作為一個科幻片絕對可以說言之有物。 但其中最重要的，是關於時間的理論。 三張海報圖上是同一個地方，卻是不同的時間也暗示了這一點。 一般來說，我們人類感受到的時間是呈線性流逝的。 過去、現在和未來排好隊依次走過。 但在《闇》中，時間卻被核電廠廢料中無意造出的上帝粒子所影響。 上帝粒子產生了蟲洞，而人則能夠藉由蟲洞進行穿越。 且同一個蟲洞，串聯起了彼此相隔33年的時間。

劇集三季的三張海報，也處處是隱喻暗示（《闇》宣傳照）

比如第一季中涉及到的1953年、1986年和2019年。至於為何是33年，劇中給出了這樣的解釋： 每隔33年，月球與太陽的循環週期就會同步； 耶穌創造了33次奇蹟； 天使有33首連禱曲；但丁的作品33章在煉獄，33章在天堂。

時空穿越，使得過去、現在和未來的互相作用不再是單方面的。 過去會影響現在和未來，未來也會影響現在和過去。 這也創造出了很多蝴蝶效應的理論。比如說鞋帶悖論。 當一個物體從未來穿越回過去的時候，這個物體會隨著時間從過去再次來到未來。 這個物體不曾被創造，卻一直存在著。

書不曾被創造，卻一直存在（《闇》劇照）

比如劇中的一個重要角色，他「寫」了一本關於時空穿越的重要書籍。 但實際上，只不過是有人在他年輕的時候將書帶給了他，而他重新將書發表了一遍，然後由未來的人帶回到過去重新交給他。 簡而言之，這本書從始至終都和他有關聯，但他卻從未曾逐字逐句寫過其中的任何內容。 這本書不曾被創造，卻一直存在。 當然，鞋帶悖論只是《闇》中涉及到的理論之一。 比它影響更大的，是貫穿全劇的因果論。

03

我們前面說過，因為蟲洞，時間的影響從單向變成了雙向。只要存在蟲洞，就會順勢形成一個閉合的時間循環。 就像是先有雞還是先有蛋的問題一樣。而這一點，在電影《前目的地》中已有表現。 主角是他自己的母親、自己的父親、自己的女兒。

因果形成了一個圓環。 已發生的和將要發生的都是注定的，在這個環中，人們所做的只不過是徒勞的重複著已經被重複了很多遍的同樣的事。像是一條咬著自己尾巴的蛇，他們既是自己的果，也是自己的因。

因果形成了一個圓環。 已發生的和將要發生的都是注定的（《闇》劇照）

比如約拿想要扭轉米凱爾時空穿越，或者阻止父親麥可自殺。 但實際上他才是造成時空穿越等混亂的開始。比如烏利希回到過去的1953年，想要在殺人犯還是孩子的時候殺死他。 結果他對一個無辜孩子的殘忍作為，卻給這個孩子留下了創傷，從而造就了一個殺人幫兇。比如一個女人穿越到未來，知曉了自己父親的死期，於是她回到過去想要阻止父親的死。 但她卻無意中成為了造成父親死亡的直接兇手。 比如經歷了許多痛苦的約拿一度絕望想要自殺，但因為年老的他已經出現在，所以因果不會允許他死亡，即使他朝自己開槍。

在《闇》中，幾乎每個人都抱著回到過去或者穿越未來，借助信息差改變時空流向的想法。 但他們所做的，不過是又將自己的行為重複了一遍。 在這個既定的因果循環中，一個人的生、死，努力、放棄，都是徒勞。 整個故事充滿了無法擺脫的宿命感。

在這個既定的因果循環中， 整個故事充滿了無法擺脫的宿命感（《闇》劇照）

劇情分析介紹到這裡。 《闇》之所以成為爛番茄票選Netflix最佳劇集，主要有這幾個原因。 首先，也是對於一個懸疑劇集來說最重要的，扣人心弦的謎和問題的鋪墊。 每一集，在你感覺有一些舊的問題被解決後，劇情總會拋出一些新的問題。 而且這些問題和他們的答案之間可以做到邏輯自洽，不相互衝突。這對於一個人物關係圖譜複雜的群像劇來說是必須做到的。

其次，劇情的各種反轉和走向總會出人意料，給觀眾最大限度的帶來意料之外的驚喜。 此外，劇中各種人物關係的發展感和也足夠扣人心弦。 約拿和心上人是否能走到一起、約拿該如何處理自己母親而造成的各種混雜關係等等。

總而言之，這樣優秀的一部科幻懸疑劇，很難讓人不為其上癮著迷。 所以感興趣的朋友們，還等什麼呢？

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