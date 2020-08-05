【安樂蝸】480呎設計師一個人住　點解廁所有一大一細兩個馬桶？

J2最新一集《安樂蝸》，主持鄭雋熹、黃凱儀和塔羅師Jessica到訪一個480呎的家，因為屋主Raymond自己也是室內設計師，所以實行自己畫圖、找家俬、找裝修師傅「一腳踢」，打造出他的理想之家。

單位只是用了25萬裝修費。（《安樂蝸》電視截圖）

單位是走型格路線，以黑、白、灰色為主。屋主最想在家也可以好「歎」，所以整間屋的重點原來就是廁所的按摩池。為了可以放得下按摩池，他特意把廚廁對調，令廁所大一點。不過，細心一看，按摩廁其實是對正一個大窗戶，雖然可以拉上窗簾，但屋外是對着其他住戶的窗，感覺欠私隱。廁所另一個特色，是有兩個馬桶，一大一小。原來單位是屋主和他的貓貓一齊住，所以小的馬桶是給他的愛貓用，非常貼心。

按摩池邊仲有位放紅酒杯，屋主真識享受人生。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，見到屋內有一個空間用來放鋼琴，同時也是貓貓玩樂的地方，有不同層架給牠們跳上跳落，是牠們的遊樂園。睡房方面，就反而非常簡單，只有床和衣櫃。廳方面，Raymond廳和廚房融為一體，令空間感大點。而客廳也有一些不規則的地台階，增加格調之餘，用來也可以讓朋友來時坐。可能由於屋主選用一些用的家俬較大型，客廳看上去，感覺有很多東西雜物。

不過按摩池對正窗戶。（《安樂蝸》電視截圖）

貓貓都有專屬馬桶。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主一手一腳打造自己的安樂蝸，在預算和價錢方面，也精打細算過，最後共用了25萬元裝修。他原來也有一些心得，除了廁所門、地台階和廚櫃是訂造的外，其他家具也是買現成的，就可以節省一大筆費用。另外，他喜歡在網上購買物品，例如網上買的按摩池就只花了4000多元，比市面便宜了一萬多元，而長梳化也比市面便宜一半。Raymond又指，網上買家俬，最重要是留意尺寸，以按摩池為例，差十毫米也放不進電梯，所以一定要量度得清清楚楚。

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同場加映，主持黃凱儀（波波）嘅靚相︰

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