空間改造王｜舊屋連開水喉都係鐵鏽水　120萬重建睡房竟可一開三

香港開電視播出的日本節目《空間改造王》由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白，節目找來大大小小的房屋進行改造。最新一集介紹的屋位於奈良縣奈良市，是一間有130年歷史的屋，12年前福森家將這間世代相傳的屋改建成陶藝教室，爸爸和兒子一樹也在這裏工作，做陶藝老師。因為父母在25年前已在這屋後面建了新的住宅，所以他們就當這舊屋為貨倉，而一樓就有兒子一樹的睡房。不過由於一樹即將成家立室，這裏將會做他和妻子奈奈子的新居，所以他們要把這裏重新再建，這屋問題多多，連浴室也沒有，而扭開水龍頭的水竟是茶色的鐵鏽水，根本無法居住。來看看工匠如何把這裏重新打造成一間兩夫婦婚後的Dream House！

節目由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白。（Instagram@aiyanalo）

福森家的屋外表看上去古色古香。（《空間改造王》電視截圖）

原來的屋有約854呎，因為是用來做陶藝品的貨倉，所以到處也是塵。而且廚房水龍頭的水是茶色的鐵鏽水，非常恐怖。地下一層向着路面的部分是教室，而後面就是倉庫等部分。點擊下圖逐格看看福森家舊居有什麼「騎呢」問題︰

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工匠指這間屋是有充足空間可以用的，不過問題是如何分開工作和居住的空間，和整理好教室的界線，才能讓工作更方便，同時又令陶藝教室的學生學習得更舒適。經過工匠重新把屋改造後，大宅令人眼前一亮，而且每處都是為夫婦倆度身訂造的，例如地下教室的桌子，是L字形方便一樹指導學生，但同時又可隨意拼出不同的桌子形狀，方便教學，桌子下面是有暖爐功能，因為冬天時會很寒冷。而暖板的電源裝在天花板上面，因為陶藝教室經常要用水打掃沾到四周的泥，放在上面就減低危險，連拖板後面也裝了磁石，桌子也可以隨意移動到不同的位置，貼心程度爆燈！

現在一樓的居住空間變得相當舒適。（《空間改造王》電視截圖）

另外，一樓的地方是兩公婆的居住空間，工匠在牆壁底層塗上了用赤松和竹炭混合而成的水性塗料，可以去除室內的有害物質，又有除臭和抽濕的作用，因為該處是睡房，將來也可能用做兒童房，所以他想製造一個健康的環境，令人不得不佩服他的心思。睡房方面，工匠在牆的四周和中間部分也裝了一些鑽了小孔的木方，原來是同來配合一種小小的圓柱工具，只要將這個小工具插到木方的小孔和家俬上，就可以防止家具塌下。而且，所有家俬也是可以移動的，更可以隨意利用同一個原理，將房間一分為二，甚至變出三間房。工匠連房間將來的用途也想好，細心得令人讚嘆！整間屋共用了約港幣120萬元裝修，合乎屋主的預算！

點擊下圖逐格睇吓改造之後嘅屋有咩細心位！！

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睇吓旁白妹頭同阿正嘅相︰

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