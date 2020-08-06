韓團AOA前成員珉娥再騷割脈縫合照　：割得太多神經線已斷

韓國女團AOA前成員珉娥今日上月初在Instagram上傳多篇文章，公開指控過去10年遭受到成員欺凌，而導致患上抑鬱症和恐慌症，更曾經為此而割脈自殺過，後來智珉親自上門找珉娥傾談過後，最終智珉宣布退團，她的情況似乎才有好轉，但又在今早（6日）珉娥的情況突然變差，又似上傳一張手腌縫針相。

AOA成員MinA珉娥早前。（網上圖片）

本來昨日（5日）珉娥在IG直播公開自己狀況轉好，正在接受治療，但到了晚上情緒突變，當中因為更在懷念女團f(x)已故前成員Sulli，今早在IG上傳一張因割脈後而縫合的手腕傷痕相，再度自殘。

珉娥在個人IG寫下：「我現在不是試圖自殺，事件發生在大概一個月前吧，在看到FNC有關人事的訊息後，覺得十分荒唐，問我為甚麼要鬧成員和unfollow她們，所以再試圖自殺，他們很快把我送進醫院，但因為我割過太多次脈，手腕的神經線都已被割斷，就連麻醉都冇用，所以要再次承受縫針的痛苦，另外醫生再加大了鎮痛劑的份量。令醫生如此辛苦實在感到很抱歉，希望以後不要再有我這樣的人，請真心為練習生、旗下藝人着想。」

珉娥今早再在IG表示對FNC有關人員感到不滿。（珉娥IG）

擊下圖觀看割脈傷痕照，以及珉娥其他Instagram相片：