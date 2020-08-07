《優雅的朋友》劇評：《夫妻的世界》升級版　全員出軌直迫19禁！

要說上半年哪部韓劇最hit，原配勇鬥渣男小三的《夫妻的世界》一定榜上有名。在韓國，這部劇開播即破收視紀錄，收官時直接創下了約28%的有線台最高收視率。在內地，這部劇也輕鬆吸引6萬+豆瓣評價，拿下7.4的評分。這部劇靠著劇情刺激，很快就吸引了大批觀眾。 而最近，《夫妻的世界》製作方JTBC似乎想一條道走到黑了——趁著熱度，又推出了一部恥度更加爆錶的升級版。不倫戀、三角戀、出軌劈腿、兇殺案…樣樣都比《夫妻的世界》密集刺激。這就是全劇都被定為「19禁」的——《優雅的朋友》。

劇名「優雅的朋友」，顧名思義，就是一群生活在上流社會的「優雅人」。他們着西裝打領呔、飲紅酒食西餐，文質彬彬、談吐優雅、生活體面。但閱片無數的你想必已經猜到了，這群人的「優雅」大概率上只是表像。隨著劇情的發展，內裡人性的齷齪和陰暗面一個都不會少。

+ 9 + 8 + 7

故事開始，男主是一家連鎖炸雞店的高管，為人謙和、事業有成、家庭美滿，是那種不論從哪個方面看都十分完美的男人。和男主相似，男主的妻子也是一位事業有成的著名心理學醫生。漂亮大方，交遊廣闊。男主和妻子南醫生早在學２時期就認識了，至今相識相愛十來年，仍舊恩愛如初。

尤其是男主對老婆南醫生相當寵溺，老婆想飲咖啡，一句話即刻就小跑著端過來斟好。老婆因為要去牛郎店傾公事穿著稍微暴露，他又立刻像個小媳婦一樣幽幽怨怨的。一邊叮囑她注意安全，一邊又嘟嘟囔囔要她換衫…這樣一對愛人能出什麼問題？

+ 17 + 16 + 15

男主和他的一班好基友（《優雅的朋友》劇照）

先別著急下定論，接下來我們繼續說同為「優雅人」的，男主的一班好基友。第一個，是為了家庭身兼兩份工的汽車銷售員朴春福。他不及男主幸運，不僅年近50了，還要看領導和客戶臉色。就連家庭生活都是一言難盡——老夫少妻，這種無法言說的痛，大概只有經歷過的人能懂。

明面上，兩人雖然年齡懸殊但夫妻恩愛不減；但暗地裡，隨著朴春福年齡漸大功能大減，面對欲求不滿的嬌妻，也只能心有餘而力不足，導致嬌妻只能靠著電視裡的激情畫面解饞。

還有男主的好基友二號，小公務員千萬植。千萬植最近過得也不順心——首先是職位低，上班的時候經常被科長臭駡；其次是收入低，在家也整天被老婆嘮叨。再加上老婆患有抑鬱症，有時想和老婆喝杯小酒放鬆一下，換來的也只會是更大的壓力…

男主的好基友第三號，成人片導演趙導。和前兩位不同：趙導搭上了人美心善的富婆，就像天上掉的餡餅一樣，吃喝都是富婆供應。平日裡，他就靠拍一些成人片打發時間，和富婆老婆的感情也很好。對他來說，或許唯一的遺憾就是太耐不住寂寞和富婆家教太嚴。所以每當富婆不在家，他就會拉著一眾好基友聚會瀟灑，美其名曰重溫單身的快樂。「身在福中不知福」大概說的就是這種人了。

此外還有一眾基友中最瀟灑的黃金單身漢，鄭醫生。鄭醫生是一家私立醫院的院長，專治男人各種難言之隱。技術好到就連黑道大哥見了他都要下跪道謝。故事開始時已經離婚，並且不打算再婚。

+ 5 + 4 + 3

值得注意的是，和大多數韓劇16集的長度不同，這部劇一共17集。而多出來的這一集，或許就是為了對男主及基友幾人的背景和性格做個鋪墊。高管男主、老夫少妻的銷售朴春福、小公務員千萬植、傍富婆的小片導演趙導、專治男性隱疾的鄭神醫…而故事，就是從一個大雨滂沱的夜晚，小公務員千萬植因為勞累心梗，意外身亡開始的。

當日是男主妻子南醫生的生日，男主正帶著妻子回家。一旁並行的公車上，坐的正是他們的好基友千萬植。此時畫外音出現，說千萬植是帶著一個秘密死的，至於秘密是什麼，沒有人知道。

在千萬植的葬禮上，男主4個人悲痛不已。他們怎麼也不會想到，那個昨天還一起喝酒聊天的人，今天突然撒手人寰。看著千萬植生前最喜歡喝的魚餅湯，4個男人泣不成聲。然而，也就是在千萬植的葬禮上，一個接一個不尋常的事情接連發生。而埋葬在他們幾人之間的某個秘密，似乎也從這一刻開始，痕跡漸露…

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異變來自兩個女人。第一個女人是一個所有人都陌生的女人，很年輕，沒有人認識她。但在千萬植的遺像前，她卻哭得比誰都傷心。更奇怪的是，就在千萬植出意外前一個月，千萬植還把所有的保險都取消了，將錢全部取了出來，全都匯給了這個女人。

第二個女人他們都認識，但卻是一個從沒有想過會來參加千萬植葬禮的人——已經斷絕聯繫20年的老同學海淑，曾經的校花，是男主5人心中的女神。校花海淑當年非常喜歡男主，在葬禮上，海淑還單獨見了男主，很赤裸地說：這些年，她一直很想他。而海淑和男主妻子南醫生的會面，更是劍拔弩張，火藥味十足。根據她們言語間透露出來的資訊，似乎是男主的妻子南醫生做了什麼事，才讓當年親如閨蜜的二人，如今形同陌路。

記憶閃回，眾人關於她的一句評價陡然出現：那個女人，不是殺了教授之後就銷聲匿跡了嗎？難道這就是校花和南醫生所說的秘密？難道當年的一宗兇殺案其實另有隱情？一切的一切，都指向了男主同床共枕幾十年的妻子。

就在這時，死去的千萬植的妻子也找到了男主，甩出了一個聊天記錄，說：她的老公千萬植，和男主的妻子存在不正當的關係。男主當然不信。當天晚上，他一個人坐在公園的長椅上，糾結著要不要打開看看那個聊天記錄。就在這時，妻子南醫生的電話打來，但奇怪的是，電話裡只有均勻的呼吸聲，沒有人說話。

畫面切換，妻子南醫生正一絲不掛地躺在床上，而旁邊還有一個小鮮肉儼然一副事後人的樣子…自己深愛的妻子出軌了？畫面來到幾天前——南醫生開車去上班，在路上差點撞到了一個電單車男。好在他並無大礙，也謝絕了南醫生讓他去醫院的好意。但巧合的是，就在南醫生去學高爾夫的時候，該男恰好就是教練。

+ 3 + 2

而當南醫生路上被搶手袋，又是這個男人恰好出現，英雄救美。在千萬植葬禮上，南醫生發現了男主私下和校花相見，男主半睡半醒間還喊了校花的名字，認為他們是舊情復燃，去酒吧買醉。恰好，又是電單車男出現。難道他真是南醫生為報復丈夫和校花，衝動之下出軌小狼狗？其實可能還不止。

因為就在南醫生和小狼狗糾纏的時候，同樣也有一雙眼睛在瞧瞧盯著他們——不是男主，而是鄭醫生。鄭醫生明面上是男主的好基友，但實際上卻對男主的妻子南醫生愛的深沉，一直在私下裡窺伺著南醫生。當他看到電單車男借著教授高爾夫球的機會，來回揩油南醫生的時候他怎麼做的呢？不是向男主告發，也不是提醒南醫生注意。而是仿佛欲火中燒，再也按耐不住，轉頭就去找了女伴發洩…

可以說，這5個看似關係好似鐵的好基友之間，絕對不止一個人有秘密。就連全程像是置身事外的成人片導演趙導和老夫少妻的朴春福，都應該知道些什麼…但或許也是因為導演想下一步大棋，導致了這部劇出場人物較多，劇情較散，尤其是前兩集的背景鋪墊，在劇情節奏上，並不及《夫妻的世界》緊張刺激。然而，隨著劇情的一步步鋪開，前期埋下的大坑和懸念一個個引爆，都讓該劇後續的劇情充滿了看點。

或許也是因為導演想下一步大棋，導致了這部劇出場人物較多，劇情較散，尤其是前兩集的背景鋪墊，在劇情節奏上，並不及《夫妻的世界》緊張刺激。然而，隨著劇情的一步步鋪開，前期埋下的大坑和懸念一個個引爆，都讓該劇後續的劇情充滿了看點（《優雅的朋友》劇照截圖）

正如片名《優雅的朋友》，在秘密揭開之前，他們舉止優雅，相處有愛，是男主一群優雅的朋友們。而當秘密揭開之後，有的看上了男主老婆、有的對他隱瞞了秘密。「優雅」不再，「朋友」漸散。故事的最後，誰又能保證真正的「優雅」？而誰又是真正的朋友？

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