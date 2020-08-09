【二十不惑】關曉彤顏值「逆崩壞」？戲內戲外對比極大網民認唔得

說到近期討論度最高的超紅陸劇，除了有講述30歲女人心事的《三十而已》外，另一部探討四位女孩即將大學畢業踏入職場的《二十不惑》同樣掀起網友熱議，不曉得各位追劇了沒？飾演網紅「梁爽」一角的關曉彤備受關注，眉清目秀又留著一頭氣質長髮，加上擁有173公分的高挑身材，使她的外型特別地突出，儘管在劇中性格犀利且自信破表，卻照樣圈粉無數。

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相較長相與個性受到粉絲喜愛，關曉彤在《二十不惑》中的穿搭反倒是評價兩極，不少網友認為她的造型似乎不大對勁？！雖然她在劇中形象清純、宛如大家閨秀，但下戲後的她其實是位不折不扣的個性潮妹，經常做又酷又辣的打扮，趕緊來看看究竟有哪些亮點吧！

內地網民大讚關曉彤戲外打扮超貼地！點圖看她帶起的大陸少女扮相▼▼▼

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亮點一、讓人望塵莫及的腿精穿搭

儘管關曉彤的身高已經讓她在外型上擁有先天優勢，但她仍然不會放過襯托身材優勢的機會，可以發現不論是駕馭比較帥氣的街頭風格，還是平易近人的休閒打扮，她都懂得善用短版上衣強調出絕佳好比例。例如擠奶衫、Crop top 等盡顯腿長的合身短版上衣，打造「上短下長」的視覺效果，還有貼身的渣女裙也是一大心機單品，既能夠展現窈窕曲線，女人味也瞬間爆棚！

關曉彤的身高已經讓她在外型上擁有先天優勢。（微博@關曉彤）

亮點二、粉嫩色系增添少女味

年僅22歲的關曉彤，除了經常以又酷又辣的成熟造型亮相外，她偶爾也會做俏皮的女孩打扮，不過別以為女孩穿搭只要利用可愛風單品裝嫩就好，關曉彤是藉由選用大面積的粉嫩色系服裝，自然達到增添少女味的效果。舉凡薰衣草紫色、酪梨綠色、獨角獸粉紅色，這些搶眼的浪漫色系不但更顯年輕與甜美，並且讓人一眼就萌生戀愛的感覺。

關曉彤偶爾也會做俏皮的女孩打扮。（微博@關曉彤）

亮點三、個性潮妹也能扮氣質

雖然關曉彤平時的造型大多是街頭味十足的潮流風格，但當要參加紅毯或時裝週等重要場合時，她則是會以優雅的裙裝亮相，呈現出與日常私服極大的反差感！然而關曉彤對於裙子的長度特別講究，為了避免過於老氣，她通常會以不超過膝蓋的裙長為主，看起來才不會太超齡，同時又能營造出成熟氣質的氛圍；若是像出席康城影展需要穿著比較穩重的禮服時，她就會露出肩頸線條或穿上深V款式小露性感，整體簡約又大方，輕鬆Hold住氣質打扮。

關曉彤對於裙子的長度特別講究。（微博@關曉彤）

關曉彤的穿搭平易近人，儘管兩三年前曾被網友笑稱「私服土到掉渣」，但後來她開始不會刻意追逐流行，而是了解自己的身材優勢及適合的打扮，在挑選單品時便會更明確地找到不踩雷的款式！不論你是喜歡她的潮妹造型還是氣質小姊姊裝扮，以上 3 大重點都值得筆記起來，

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】