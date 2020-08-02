《二十不惑》劇評：誰沒遇過難頂Hallmate？畢業季前夕的青春拼勁

近期，內地影視圈關注女性的作品多了起來，例如最近大熱的《三十而已》。不過，筆者今天要聊的是它的「姐妹劇」。這兩部劇前後腳播出，都是關於寫實題材，聚焦青澀稚嫩、活力四射，在現實裡橫衝直撞的20+們。不同年紀，同樣披荊斬棘，各有故事——《二十不惑》。

劇名直入主題，講述20+們的青春困惑與成長煩惱。演員陣容青春氣十足：國民閨女關曉彤，實力小花李庚希、卜冠今，可愛萌妹董思怡，卡在7月畢業季播出，爆紅毫無意外。首播當晚，該劇拿下2.47的收視率，喜提劇集榜首。愛奇藝內站熱度值突破8000，還一口氣連上三個熱搜：#我的二十不惑#、#關曉彤李庚希做室友#、#看薑小果要錢好氣#，豆瓣開分7.6（後來下跌至7.2），在國產劇中算是合格。

熱度、收視、口碑這一塊都拿得穩，它確實有爆款的底子。但以往打臉的例子太多，筆者不敢輕易誇。從開播起，一直盯著看了17集，我發現，它的火是踩在真實和應景上。

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+ 14 + 13 + 12

華南財經大學，419宿舍裡住著四個即將畢業的女大學生。梁爽，（關曉彤 飾）膚白貌美大長腿，在維持美貌上做到了極致：晚上十點半必須關燈上床睡美容覺，早上起來風雨無阻地去晨跑，吃飯只吃沙律，還是純菜葉子的那種。她性格傲嬌毒舌，和室友撞衫，一個白眼飛出去：「誰醜誰尷尬！」舍友酸她花男朋友錢，梁爽優越感寫臉上：「我男朋友愛給我花錢，你有嗎？」

最招人恨的是她一回住宿舍就要求十點半關燈，螺螄粉消失，簡直是卡點狂魔和寢霸本人。這麼一個祖宗往寢室一放，很容易形成1 VS 3的緊張關係。其他三位室友把她當噩夢，將wifi密碼改成「但願梁爽不會再回來」的首字母。還拉了小群，群名是紅樓三子。

+ 5 + 4 + 3

姜小果，（卜冠今 飾）平平無奇女大學生。家境一般，顏值一般，是宿舍裡最貼地的。習慣勤儉節約，把日子過得扣扣搜搜，訂外賣要挑有Coupon的。手機用N年，接電話要數十個數，還堅持用，接電話要數十個數，還堅持用。人生格言是努力努力再努力，面試被pass，不放棄，厚臉皮追老闆電梯求開恩。這樣一個平凡又努力的女孩，不就是現實中的你我她嗎？

羅豔，（李庚希 飾）二次元宅女，外號石頭。性格自由散漫，把遊戲當本命。機械鍵盤，大靠椅，大台式等裝備往寢室一安排，她就是最快樂的「廢柴」。看著確實美好，不過只是表面，控制欲極強的律師媽媽早早就幫她規劃好人生——考研or出國，二選一，沒自由，選啥應該都不香吧！

段家寶，（董思怡 飾）「心寬體胖」富家女，外號大寶。知名企業家的女兒，年紀輕輕名下坐擁四套房產，還是在深圳。有錢，連愛好都特別燒錢——追星。錢包不用抖，跟演唱會、買周邊、做應援，幹就完了，性格單純無腦，經常被劏。日常靠兩位室友（石頭和姜小果）護體，逃過月初「月光少女」的命運。

+ 4 + 3 + 2

四個性格迥異的女大學生湊一塊很容易火花四濺。起初，寢室裡是1 VS 3的刺激又緊張的局面。石頭、大寶凌晨12點為小果慶生，又是生日歌外放，又是祝福呐喊，場面相當感人。但愛睡美容覺的梁爽怒了，差點激到吐血。不過，一個寢室裡哪有永遠的敵人呢？隨著交集逐漸增多，四人的關係開始破冰。

石頭乘公車遭遇鹹豬手，她勇敢站出來反抗。沒想到，對方特別橫，死活不認帳。一旁看熱鬧的梁爽急了，沖上去，指著猥瑣男一頓臭駡，說自己拍下小視頻有證據，要讓他坐穿牢底。被救的石頭，對梁爽的好感度蹭蹭上漲。當晚就邀請她加入紅樓三子的飯局。知道梁爽保持身材不配擁有晚飯，所以特別為梁爽點了一道好吃還不太發胖的大拌菜。這段真挺好笑，可可愛愛又直女的石頭，是真．寶藏女孩。

段家寶想當經紀人，卻總遇上作精藝人，都解約了，藝人還冷嘲熱諷自己。正好「治婊達人」梁爽在。下一秒，兩姐妹一起撕爆她的頭。最後打架打到腦袋變雞窩，互相整理這段，真的很有愛。劇中四位主角相愛相殺，偶爾一起犯傻犯二的大學生活日常，真實又接地氣，可能會讓很多女生想起自己二十歲時的故事。

劇中「三天換一個愛豆」，「顏值即正義」，以及「借錢的是大爺」一些真實情節的還原，代入感十足。相比作天作地的《青春鬥》、《小時代》，《二十不惑》似乎更懂後浪們的青春。作為校園青春劇看，沒有理想化的姐妹情深、沒有漫天撕逼的狗血，它的確清流。

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但切換到都市群像劇的角度，把現實社會當背景牆後，它又不夠「真實」。在臥虎藏龍的暑期檔殺出一條血路，鋪子看來，它勝得有心機。7月畢業季正當時，一大批畢業生即將湧入社會，站在人生的十字路口，頭禿了，也不知道怎麼選，迷茫、無措、糾結是大部分人的狀態。即將入社會來上一課的四位主角不也如出一轍？

所以，很多剛畢業的人把這部劇當指南看，想從中獲取點經驗值。但筆者好心提醒：小心被帶跑偏了。轉換成職場的跑道後，它也有國產劇的老毛病——全世界都寵你。姜小果和很多人一樣普通，平凡又不起眼，但很多人卻沒有她的「錦鯉命」。和富二代是室友，同時結識了她的男神弟弟。遇到油膩、斤斤計較，還出軌的中年上司，被噁心到了，直接拎袋走人。還甩出金句：「搞丟一個工作沒什麼大不了的，搞倒一個渣男才有成就感」真瀟灑。

然而筆者只想問一句：你下月的花銷有著落了麼？現實中，職場新人遇上人品差的上司，太常見。與影視劇不同，很多時候我們只能忍著再磨合磨合，或者騎驢找馬等待下一個機會出現。因為不知道，下一份工作是否會更好，下一個上司是否會溫柔待你。

姜小果無疑是「開掛」的女主，跳過失業的窘迫，轉頭就被有名的風投公司錄用。與客戶談合作，上司臨時有事，自己成替補提案。沒說甚麼有用的，倒是把石頭被騷擾的事情說了，感情牌打挺好，客戶真被感動了。談合作超兒戲，筆者尷尬的想用腳趾扣出三室一廳。

或許編劇是想讓觀眾看到人生處處是轉機，從而展現20+女性積極向上的風采，但偏偏選擇最偷懶的一種創作方式——一直在主角「開掛」的設定上打轉。這種脫離現實的處理手法，職場人看了被冒犯，讓他們背後的汗水和狼狽變得一文不值。被當成爆款的《二十不惑》，終究沒有衝破國產劇的濾鏡，展現現實的複雜，但目前豆瓣7.2的成績也算不錯。

或許編劇是想讓觀眾看到人生處處是轉機，從而展現20+女性積極向上的風采，但偏偏選擇最偷懶的一種創作方式——一直在主角開掛的設定上打轉。這種脫離現實的處理手法，職場人看了被冒犯，讓他們背後的汗水和狼狽變得一文不值。被當成爆款的《二十不惑》，終究沒有衝破國產劇的濾鏡，展現現實的複雜（官方宣傳海報）

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