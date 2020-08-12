【乘風破浪的姐姐】袁詠琳北京機場遇嚴重車禍：幸好有綁安全帶

台灣女星袁詠琳因參加《乘風破浪的姐姐》，在大陸的知名度水漲船高，今她在微博發文說從北京機場前往飯店的路途中遭遇嚴重車禍，附上車內被追撞後慘不忍睹的影片，她說：「幸好有綁安全帶，人都平安，也深深感受到綁安全帶的重要。藉這次自己遇上的事件也呼籲大家，坐在車上不管是前、後座都要繫上安全帶！」

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她在上周播出的《乘風破浪的姐姐》最新一集遭到淘汰，表示自己相當感恩，「可以通過這麼棒的舞台，讓大家聽到我的創作……這幾個月，我慢慢找回了我對自己的自信，也喚醒了我對音樂、製作和表演的熱情和初衷。」她認為成熟的女團當中，每個人都是C位，所以根本不用爭搶，因為一起跑才能發揮跑得遠。

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她也笑稱現在終於能被大家認識，而不再只是周杰倫的師妹，或者被搞混成是袁詠儀的妹妹，透過發文向粉絲強烈表達想回歸的欲望，「謝謝你們的每一票，因為你們都在幫我圓夢，幫我爭取最後一次機會站在《乘風破浪的姐姐》的舞台上，當『寶藏姐姐』表演給大家看。」

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