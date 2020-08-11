黑澀會丫頭遇變態粉絲？大量鞋子離奇消失　一招令失物自動歸位

黑澀會丫頭（詹子晴）閱歷豐富，常受邀上節目分享生活點滴，她日前在節目《2分之一強》透露，曾遇過非常惡劣的鄰居，那陣子突然驚覺放在門口的鞋子一雙雙離奇消失…

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丫頭表示當時因為房子很小，每個房客都會把鞋櫃放在門口，她也會把工作穿的高跟鞋放在門外，慢慢地卻發現找不到某些鞋子，她一度以為可能不小心塞到哪個包包裡，「就不知道為什麼，就以為是不是自己忘記拿回家。」但離奇的是，鞋子變得越來越少。

結果，丫頭突然巧遇隔壁女房客，對方回家時所穿的剛好是她不見的鞋子，她一開始不敢咬定對方就是小偷，但那雙鞋實在太特別，她便很有禮貌地問：「不好意思，小姐妳那雙鞋是哪裡買的？」對方卻支支吾吾回答：「我網路買的啊怎樣？」明顯很緊張，態度也不是很好。

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丫頭因此覺得不太對勁，「幹嘛自己先生氣啊？！就覺得那真的有鬼啊！」她接著直指那雙鞋應該是自己的：「而且這個牌子很特別，網路上是買不到的。」但女房客仍堅稱之前的說法，「妳幹嘛管我？」

丫頭越聽越生氣直接開罵，「妳一定是偷我的，我要去看監視器！」對方聽了直接關門，儘管最後發現那個地方沒有監視器，但隔天出門時發現，那雙鞋自動歸位了，「這就證明是她拿的啊，不然怎麼那麼剛好！」

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