【入廚貼士】蒸蛋要滑謹記蛋液過篩　丫頭詹子晴分享人妻煮食秘技

現代人工作忙碌，如何在短時間內快速變出一道道創新好吃的料理，是許多煮夫煮婦密切注意的話題！台灣藝人GIGI近來主持的《新煮婦聊天室》，首集就大獲好評，這次更請來剛甜蜜登記完婚、正式升格為人妻的詹子晴，沒想到兩人開場就先閒聊起來，詹子晴更是大爆老公的底，她說對方吃東西滿挑剔，「雖然他會煮，但他比較大男人，就是要我煮。」GIGI一聽也馬上煽風點火地大喊：「豬隊友！」

恰好這集聊天室的主題就是「解救豬隊友」，想必煮夫煮父的身邊一定有愛吃又愛挑剔的家人或另一半，苦惱已久的詹子晴，就靠著幾種方便的料理調料，研發出多種用簡單、少量的食材就可以端出廚房的美味料理，就連GIGI都想跟詹子晴偷學幾招，未來就能快速用美味好料堵住豬隊友的嘴。

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第一道菜，詹子晴帶來別出心裁的「咖哩肉末蒸蛋」。菜單一開出，GIGI驚訝地問：「聽起來很難欸！」傻大姐詹子晴馬上回：「會嗎？可是很簡單欸，大家都可以輕易上手。」一般人聽到「咖哩」總會想到許多繁複的步驟，難道要為了一道簡單的蒸蛋，費心熬煮一鍋咖哩醬嗎？

聽到GIGI的疑問，詹子晴瞬間小聰明上身，直呼No~ No~ No，這時候她都會直接打開家裡雪櫃，請出小幫手「牛頭牌咖哩炒醬」。這次她也將小幫手帶進棚內，GIGI一看秒懂說：「很多東西加上這個就會變得超好吃，不管是炒海鮮、炒麵、炒飯都可以加。」知道今天的咖哩肉末蒸蛋全靠它，GIGI重拾對詹子晴的信心：「我相信妳絕對可以順利完成！」

善用咖哩炒醬節省調味時間的詹子晴，邊打蛋邊說自己就是喜歡單純用一種醬，就把每道料理做得很好吃。沒料到接下來，詹子晴一連祭出多個「煮婦撇步」，像是為了讓蒸蛋的口感更佳，打過的蛋液她會先過篩；按下電鍋開關後，還會拿一支筷子卡住鍋蓋，以較低的溫度形塑滑嫩口感。同時，她也選擇「牛頭牌原味高湯」代替一般會添加的水，進一步提升蒸蛋的鮮甜度。完全沒有防腐劑的高湯讓GIGI也讚聲：「不管煮湯、燉菜，都可以好好利用。」

點擊下圖看清咖哩肉末蒸蛋煮法、秘訣！

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處理好蒸蛋後，詹子晴把絞肉加入食材和咖哩炒醬拌炒，讓整個攝影棚都瀰漫著咖哩香，也很熟悉咖哩炒醬的GIGI表示，這款醬料不僅使用上等咖哩粉，還添加沙茶讓香氣更富層次，不含防腐劑和人工色素，也能讓家人吃安心又開心。詹子晴也忍不住再爆老公一個料：「現在我只要拿醬出來，他就會進廚房問『今天吃什麼？』很期待這樣。」談到收服豬隊友的那刻，兩位人妻超有感的一起爆笑。

等待蒸蛋約12分的過程中，詹子晴不只完成咖哩肉末，還可以把握時間再進行下一道料理「咖哩雞肉玉米餅」。這次她的絕招就是把咖哩炒醬直接當做雞肉醃料，抓醃後就能讓雞肉吃進滿滿調味，等到玉米餅皮加熱起鍋後，再往炒鍋放入醃好的雞肉，遇熱的食材馬上滋滋作響，咖哩炒醬也為雞肉立即上色，看得讓人食慾大開。

本身也有經營咖哩店副業的詹子晴，邊炒肉邊喃喃自語說：「（料理）有咖哩，小朋友都超愛的。」GIGI恍然大悟道：「欸妳開咖哩店！所以妳說咖哩炒醬好吃，絕對超好吃。」老闆娘拍胸脯保證，隨即把炒熟的雞肉放到已經鋪好生菜與芝士的餅皮上，帶有異國風情的咖哩料理，又輕鬆完成了一道！

料理動作快速又流暢的詹子晴，讓GIGI刮目相看，試吃後她先是大讚高湯真的讓蒸蛋一聞就有鮮味，再驚呼有咖哩調味的肉料理真的好好吃。顯然已有專業廚娘架勢的詹子晴也表示，一般人很難把蒸蛋和咖哩聯想在一起，但其實味道是很融合的。兩道料理做下來，有蛋有肉也有菜，具備基本營養，更以勾人食慾的咖哩香提味，只要聰明運用調味小巧思，煮夫煮婦再也不用為了幾道菜忙到流汗，還能更有效率地穩穩收服挑嘴豬隊友的心。

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