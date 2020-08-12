【三十而已】毛曉彤一度暴肥至60kg？　減肥減足18kg全靠食啱嘢

當紅陸劇《三十而已》近期掀起網友討論，劇中探討30歲的女性，在面臨家庭、工作與生活中的各種事情，該如何面對？三位女主角童瑤、江疏影與毛曉彤，也成為近期粉絲追捧的新偶像。

相關圖輯：《三十而已》中國式炫富 Chanel手袋不入流？Dior、Celine輸什麼（點圖放大▼▼▼）

+ 17 + 16 + 15

過去，港台觀眾較為陌生的毛曉彤，在《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》劇中贏得重視，但多數人可能還會有印象《後宮甄嬛傳》中的瑛貴人，這回在《三十而已》中，演出便利貼女孩，雖然有老公，但感情出現危機，又出現小狼狗，讓她一夜長大。

相關圖輯：數盡《三十而已》超入肉金句：想嫁我分分鐘都能嫁，但我不是商品（點圖放大▼▼▼）

+ 37 + 36 + 35

在劇中，毛曉彤飾演的鍾曉芹，本來跟老公過著平淡生活，但後來遭遇流產、感情出現裂縫等危機，也讓她一夜長大，32歲的毛曉彤，在劇中留著妹妹頭，彷彿就是大家身邊的好女孩。

點圖看更多毛曉彤美照▼▼

+ 18 + 17 + 16

可愛的毛曉彤，在劇中根本看起來只是大學剛畢業的妹妹，身高163公分的她，體重只有42公斤，但其實毛曉彤一度胖到超過60公斤，她如何甩去18公斤呢？（點圖放大▼▼▼）

+ 2

延伸閱讀：

2年後選基隆市長成不成？ 詹惟中許效舜測這個字埋伏筆

燒腦韓劇《秘密森林2》強勢回歸 曹承佑喊拍5季裴斗娜相挺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】