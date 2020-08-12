空間改造王｜640呎屋婆婆瞓玄關勁慘　大翻新後竟有個危險設計？

場香港開電視播出的日本節目《空間改造王》由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白，節目找來大大小小的房屋進行改造。最新一集講到的是位於神奈川縣川崎市的甲崎家。屋子是有一位近90歲的阿文婆婆居住，而她的兩個女兒也分別是68歲和60歲，女兒因為住在附近，所以每天都會去照顧媽媽，不過房屋卻非常不好住，在地震時更可能有倒塌危機。

節目《空間改造王》由李尚正和盧頌恩（妹頭）旁白，二人是《香港奇則》的主持。（Instagram@aiyanalo）

阿文婆婆由兩個女兒照顧，女兒在節目中講到媽媽有時會說︰「自己太長命都唔係好事。」因為要令女兒擔心，令人非常心酸。這間屋有兩層，每層的建築面積是320呎，位於狹窄的小路盡頭。由於阿文婆婆行不到上一樓，所以她日常生活的設施都在地下。但她的睡床原來就正正在玄關後，有時有人送貨出出入入，一來非常滋擾，二來冬天一打開門，寒風吹到屋內，令婆婆的生活非常不舒適。而且廁所是在地下的盡頭，廁所也問題多多。日本人會把洗澡的浴室和廁所分開，甲崎家的廁所非常狹小，工匠進去一坐下，關門就撞到膝蓋。浴室的浴缸小但卻很深，令人極度不便。

要老人家長期睡在玄關後，非常不便。（《空間改造王》電視截圖）

樓梯的問題也很多，除了斜之外，加建的扶手是壞了的，一家人也曾在樓梯跌倒過很多次。而一樓露台的木地板更是已腐爛，分分鐘有機會在晾衫途中跌下去。所以她們找來工匠幫忙把屋子重新設計和裝修，裝修時，工匠發現另一個危機。原來房子平來的構造只是為了支撐平房，不過甲崎家就在上面加建了一樓，令到橫樑的壓力增加，工匠發現柱子之間有裂縫，如果不幸有地震，橫樑就會跌下，房子會倒塌，聽到都覺得恐怖。

點擊下圖逐格看看屋子的問題︰

+ 26 + 25 + 24

阿文婆婆住在地下的空間，裝修後變得明亮。（《空間改造王》電視截圖）

甲崎家找了工匠把屋子改造，一共花了約80萬港幣。工匠得到其他屋主的許可，連通往甲崎家的路也修葺好。房了除了更方便老人居住外，也兼容大量儲物空間，而且比起從前的陰陰沉沉，現在在一樓加了通風口，令陽光直接照射到地下。一樓有兩個房間，主要是給女兒們休息，而兩間房各至也有一度小門，可以由通風口看到樓下媽媽的狀況，另外把小門打開，再將木造的圍欄放下來，就變成一塊地板，可以讓她們踩在上面開窗和打掃，不過片段所見，木造圍欄其實不是密封，而是一間間，有罅隙的，踩上去，下面就是樓高一層的高度，有點危險，一不小心，腳夾了在罅隙中間就不好了。但總括來說，裝修後的空間光猛之餘，又方令阿文婆婆生活得更舒適，她一踏進裝修好的房子，也不禁大讚︰「好似電視見到既屋咁啊」，非常高興！

木造圍欄放平有罅隙，當地板踏上去其實不太安全，下面就是已經是地下的一層。（《空間改造王》電視截圖）

點擊下圖逐格睇睇裝修後的屋︰

+ 43 + 42 + 41

同場加映，兩個阿正同妹頭嘅相︰

+ 5 + 4 + 3

同場再加映︰【安樂蝸】544呎單位客飯廳三尖八角 但睇上去全屋竟然好和諧？

【安樂蝸】544呎單位客飯廳三尖八角 但睇上去全屋竟然好和諧？