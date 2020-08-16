【我要做業主】陸浩明曾買樓做陳豪鄰居　衰心急落錯車悔不當初

由胡諾言、林秀怡和彭慧中主持的無綫（TVB）節目《我要做業主》，幾乎集集有驚喜！繼馮盈盈、肥媽和翟威廉先後分享上車的心得後，最新一集就輪到陸浩明和黃建東講從錯誤學習的經驗。

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陸浩明曾在10年前以275萬購入深井一個500多呎的單位：「我喺屋苑泊車見到陳豪，我心諗佢住啲單位好靚，諗諗下我要離開深井要轉去將軍澳嗰邊發展會好啲。」由於把握到入市時機，陸浩明的單位很快就升了3成，由於他想搬近TVB於是就賣了層樓，想趁低市再入：「當時賺咗6、70萬，份人工十年都冇咁多，所以咪賣咗先囉。」

可惜，一直都等不到低水位再次入市，他感嘆：「個個都要做樓神，想高沽低買，係冇可能！」最後，陸浩明唯有投資海外物業，選擇在大阪再次置業，而他亦改變策略想改買細單位用來放租，自己則繼續租樓！

陸浩明10年前曾做業主！（電視截圖）

原來係陳豪鄰居！（IG/@moses_chan）

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而黃建東就因誤信朋友，次次想入市時都被動搖，而錯失入市最佳時機。至於為何會急於上車，皆因他一直心存愧疚：「我屋企唔大，同細佬瞓上下格床，中七嘅時候我屋企人開始睇樓，但因為我一直都好想去外國讀書，去讀戲劇。又聽到屋企好似有啲積蓄，就好大膽同阿爸講我好想去外國讀書，佢聽完就沉一沉，但最後就同我講話支持我。」最後，黃建東去了美國留學4年，再工作了2年：「加加埋埋至少用咗一百萬。」

黃建東稱追不上樓價！（電視截圖）

【我要做業主】肥媽樓換樓由木屋搬獨立屋 28歲後生仔靠3招入市

全家當年為了自己放棄買樓機會，黃建東亦從不推Job，並下定決心：「我係好想買返個3房單位畀返阿爸阿媽，因為我呢個不孝子攞咗呢個嚿錢去讀書，喺我心目中係一個結，希望我以後可以買個舒適嘅家畀佢哋。」

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