黃明志惡作劇實測馬來西亞種族歧視　無懼炮轟fb預告第二集更過份

馬來西亞歌手黃明志經常在Youtube頻道拍片，最近他的一條片，是想測試馬來西亞種族歧視是否真的很嚴重，不過這個街頭實驗，卻引發爭議遭到網友痛批。

黃明志在影片中找來兩位Youtuber，一位是馬來西亞的Bean，另一位是印度的Vikar，讓兩人在馬來西亞的街頭向路人借手機，想看看馬來西亞人是會有種族歧視，原本這個測試的本意是好的，但是兩人在街頭時會透過耳機，接收黃明志下達的指令，而他竟讓兩人在借到手機後，居然即刻跑走！

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雖然事後有向當事人解釋是在拍片，但是此舉卻嚇到那些願意出借手機的路人，因此不少網友留言狠批：「前半部分詢問借手機的支持，但是可以不要借了之後跑嗎？這樣會讓借手機的人感到害怕的」、「我覺得人家願意借你手機，就算在拍影片也不要再拿到手機假裝跑掉了，這樣捉弄好心人」、「這個計劃不錯是不錯但是為什麼借到了又要跑..有點反感」、「感覺這種實驗不好，不管真假，會讓人以後更不會借了」。

這條具爭議的影片上架後一星期，黃明志才在Facebook作出回應補鑊：「這一期的種族歧視街頭實驗，我剛剛看到很多留言在罵我們，尤其關於搶手機逃跑會造成心理陰影的事情。你們的意見我都收到了，真的很抱歉下次我們會改進，也希望你們能夠看到我們的本意是好的。。。」

這條具爭議的影片上架後一星期，黃明志才在Facebook作出回應補鑊（FB@黃明志）

不過，隨即黃明志又說：「Part2的街頭實驗我們已經拍好了，而且內容比part1還要過分，我不知道該不該上傳讓大家看？弱弱問一句，你們想看嗎？」雖然有網友贊成公開影片，但是還是有不少網友認為「真的不好 別放吧 這類實驗反而會造成衝突」、「那樣的視頻一點都不喜歡 只剩下戲弄 證明不了什麼..」。

由黃明志詞曲創作、自導自演的《出去走走》2月全球首播後，短短兩日便突破124萬觀看人次，強勢登上該周台灣區YouTube觀看人次第一名：

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