【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉勁無奈　小孩見到尖叫跑走：咪同我講嘢

電影
撰文：
最後更新日期：

迪士尼（Disney）電影《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）主演，迪士尼出品的公主電影一向受大人和小朋友歡迎，更會扮成一眾迪士尼公主，但「黑魔后」這個角色似乎只得到大人的寵愛。

不過「黑魔后」其實好受大人歡迎。（《黑魔后2》劇照）

今集安祖蓮娜祖莉的戲服比起上集大升級，其中一套更性感又好看，但要數最標誌性的必然是她頭上的角、紅唇以及凸起的顴骨，特效化妝令她看起來更有魔性！

「黑魔后」形象嚇怕小朋友。（《黑魔后2》劇照）

早前安祖蓮娜祖莉在節目上大方分享她扮演「黑魔后」的趣事，她提及有人問到她全套裝扮，着起「黑魔后」戲服和完整化妝時是甚麼感覺？扮演成迪士尼人物一定很高興吧？

安祖蓮娜祖莉表示十分同意，但同時也有她無奈之處，因為劇組的工作人員有時會帶小朋友來到片場探班，作為「迪士尼人物」似乎很應該開心地跟小朋友打招呼，完全沒有想到小朋友看到她後卻是尖叫逃跑，甚至有小朋友跟媽媽投狀：「叫那個邪惡的女巫婆不要再跟我說話。」過程令她本人感到相當無奈。

+9
+8
+7
【黑魔后2】5大迪士尼公主原著鬥狠毒　放雀啄盲姐姐炮烙糟質皇后
【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉激靚新相曝光　黑角或成萬聖節妝扮指標
【黑魔后2】盤點5大易容級角色　羅拔唐尼癲到電髦毛做手術扮黑人
【黑魔后2】《睡公主》原著超暗黑　被姦成孕昏睡中承受生仔巨痛
【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉16歲清純照曝光　網民：靚足咁多年！
【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉上妝過程逐格睇　全靠呢個道具即變邪惡
【黑魔后2】盤點安祖蓮娜祖莉十大角色　盜墓者羅拉都未算最經典
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。