【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉勁無奈　小孩見到尖叫跑走：咪同我講嘢

迪士尼（Disney）電影《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）由安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）和艾麗芬寧（Elle Fanning）主演，迪士尼出品的公主電影一向受大人和小朋友歡迎，更會扮成一眾迪士尼公主，但「黑魔后」這個角色似乎只得到大人的寵愛。

不過「黑魔后」其實好受大人歡迎。（《黑魔后2》劇照）

今集安祖蓮娜祖莉的戲服比起上集大升級，其中一套更性感又好看，但要數最標誌性的必然是她頭上的角、紅唇以及凸起的顴骨，特效化妝令她看起來更有魔性！

「黑魔后」形象嚇怕小朋友。（《黑魔后2》劇照）

早前安祖蓮娜祖莉在節目上大方分享她扮演「黑魔后」的趣事，她提及有人問到她全套裝扮，着起「黑魔后」戲服和完整化妝時是甚麼感覺？扮演成迪士尼人物一定很高興吧？

安祖蓮娜祖莉表示十分同意，但同時也有她無奈之處，因為劇組的工作人員有時會帶小朋友來到片場探班，作為「迪士尼人物」似乎很應該開心地跟小朋友打招呼，完全沒有想到小朋友看到她後卻是尖叫逃跑，甚至有小朋友跟媽媽投狀：「叫那個邪惡的女巫婆不要再跟我說話。」過程令她本人感到相當無奈。