安祖蓮娜祖莉女兒似足畢彼特　邊個仔女顏值最高？

荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與前夫畢彼特（Brad Pitt）六育有6名子女，當中包括3名來自柬埔寨、越南及埃塞俄比亞的養子女，以及3名親生骨肉。 近日安祖蓮娜被拍得與年紀最小的龍鳳胎女兒Vivienne外出，快將11歲的她，跟爸爸畢彼特幾乎餅印一樣，相當有明星相。

安祖蓮娜對子女疼愛有加，左起龍鳳胎兒子Pax、安祖蓮娜、龍鳳胎女兒Vivienne、養子Pax、女兒Shiloh、養女Zahar及養子Maddox。（Getty Images）

安祖蓮娜祖莉與畢彼特的三名親生子女中，13歲女兒Shiloh跟安祖蓮娜最似，尤其是遺傳了她的招牌豐唇，不過從小到大Shiloh都愛中性打扮，未必能繼承安祖蓮娜的性感女神地位。至於2008年出生的雙胞胎Knox與Vivienne，哥哥集合父母的優點，細細個就十分英俊可愛，相信長大後會是美男子一名。

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而Vivienne就比較跟畢彼特似樣，日前她跟安祖蓮娜在洛杉磯外出Shopping，雖然美國爆發新冠肺炎疫情，但母女倆都無戴口罩。對比當年客串演出安祖蓮娜主演的《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent），今時今日的Vivienne已大個女，高度已過阿媽膊頭，留著一頭金色短髮甚有少女味，更重要的是Vivienne五官神似畢彼特，星味十足。

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