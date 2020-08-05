【永恆族】馬東石IG曬劇組大合照　獲安祖蓮娜祖莉挨住親密留影

深受全球影迷喜愛的Marvel電影宇宙（MCU）， 去年 7 月公布全新系列電影《永恆族 The Eternals》的完整演員名單，不僅有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），還有韓國演員馬東石的加入，引起極大的關注，而馬東石近日也PO出與《永恆族》演員的大合照，可見劇組相處融洽。

馬東石最新曬出的大合照，其實是舊年演員群在英國拍攝《永恆族》時，大家一齊過聖誕節的合影，相中可見安祖蓮娜祖莉就站在他身旁，親密地挨住留影，相中還有《黑超特警組：反轉世界 MIB: International》的Kumail Nanjiani、《鄧寇克大行動 Dunkirk》的Barry Keoghan與Lauren Ridloff等人，卡士強勁。

馬東石最新曬出的大合照，其實是舊年演員群在英國拍攝《永恆族》時，大家一齊過聖誕節的合影，相中可見安祖蓮娜祖莉就站在他身旁，親密地挨住留影（IG@madongseok_）

其實這不是馬東石第一次PO《永恆族》相關照片，之前他就在社交網站上貼出Marvel歡迎卡，Marvel主席Kevin Feige在卡上寫：「親愛的東石，歡迎來到Marvel大家庭，你的參與令我們非常開心。」也可見他在豪華休息室內，開心與歡迎禮合影。而他飾演的Gilgamesh擁有自己的露營車，還有一張椅背寫著Gilgamesh的演員椅。

《永恆族》在去年夏天宣布卡士時已正式開拍，而上映檔期因為疫情影響，要延後到明年2月12日才上演。此外由於《永恆族》片被擠到後面，本來將在明年2月12日推出的Marvel首部華人英雄大片《上氣》則順延到明年5月7日上演。

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