史密夫決戰史密妻｜畢彼特安祖蓮娜祖莉拍下激烈床戲　點解刪走？

由畢彼特（Brad Pitt）及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）在2005年上映，至今不知不覺踏入第十五個年頭。原來導演Doug Liman當年曾擔心惹起畢彼特時任妻子珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的粉絲不快，而決定淡化兩人在戲中的性愛場景。除此之外，其實他也希望電影等級列入PG-13，所以18禁場景注定不能留下來。

由畢彼特及安祖蓮娜祖莉主演的《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）不知不覺踏入第十五個年頭。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

其實《史密夫決戰史密妻》導演Doug Liman在2005年5月接受《Entertainment Weekly》訪問時曾被問到刪減兩人性愛場口的原因。當時導演稱他曾與Dave Matalon商討那場性愛戲的配樂，並希望以Joe Strummer的《Mondo Bongo》作背景音樂。

《史密夫決戰史密妻》導演Doug Liman曾揭電影有多場尺度大的場口。（IMDb 圖片）

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雖然導演認為這音樂十分適合這幕，但Dave Matalon卻擔心這會得罪珍妮花安妮絲頓的粉絲：「Dave說我不想失去像珍妮花安妮絲頓這樣的超級粉絲，如果他們（畢彼特及安祖蓮娜祖莉）的性愛場面過於性感，他們會討厭安祖蓮娜祖莉。」

導演曾與Dave Matalon商討戲中性愛場口應配甚麼音樂，但後者卻認為性愛場面過於性感，會讓珍妮花安妮絲頓的粉絲討厭安祖蓮娜祖莉。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

除了不想得失珍妮花安妮絲頓的粉絲外，其實導演也指出刪減兩人18禁場景的原因，是因為他希望電影能列入PG-13級別。在取捨下便把多幕18禁場口及更暴力的畫面刪走。據了解，導演刪去了約五分鐘的片段。

畢彼特婉拒跟妮歌潔曼搭配，但聽到安祖蓮娜祖莉擔任女主角後即回心轉意。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

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值得一提的是，其實導演原先找來妮歌潔曼（Nicole Kidman）搭配畢彼特主演《史密夫決戰史密妻》，據了解畢彼特婉拒跟妮歌潔曼搭配，但之後妮歌潔曼也因拍攝撞期而婉拒邀請。由於兩位首選未能參演，於是導演需要尋求其他演員頂替，當時曾傳出嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）與韋史密夫（Will Smith）及姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）與尊尼特普（Johnny Depp）這兩對組合。然而，導演突然找來安祖蓮娜祖莉擔任主角，而有指此舉也讓畢彼特回心轉意。

在畢彼特婉拒擔任《史密夫決戰史密妻》的男主角後，曾傳出導演找來韋史密夫及尊尼特普頂替他。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

外界一直盛傳畢彼特及安祖蓮娜祖莉在2004年因拍攝《史密夫決戰史密妻》傳出戀情。男方在翌年3月宣布與時任妻子珍妮花安妮絲頓離婚。同年4月，外媒拍得畢彼特與安祖蓮娜祖莉同遊肯亞，兩人的戀情亦正式曝光。雖然兩人最終在2014年於法國完婚，但兩年後卻申請離婚，並在去年4月完成離婚手續。