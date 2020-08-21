矚目配角｜樊亦敏因惡疾被迫放棄內地拍劇：就連搭飛機都好辛苦

拍戲做演員，十之八九都會說，想做主角，想有一套代表。90年代，樊亦敏當選1991年香港小姐「最上鏡小姐」後，就做了「港漂」北上發展。「當時套套劇都係做女主角。」樊亦敏如此說道。其實她在那個年代，就已經拍住張偉健、吳京一類當紅小生做女一，只可惜因為身體問題才被迫回流香港。如果當時樊亦敏還留在內地發展，其實一早就已經成為佘詩曼同級數的一線女星。

訪問中談到女主角一事，她就耍手擰頭：「掉返轉諗，到我呢個年齡，好辛苦嘅角色都應該唔會畀我做。做主角一定係最辛苦㗎嘛，我呢啲應該係側面『攝吓攝吓』嗰啲。」樊亦敏口說是怕辛苦，其實心底是「想做，但做不到」，更多的是睇透了，從而享受每一個演出機會。可惜，但不是可憐，更不是可悲。

相處短短一小時，已經可以感受到樊亦敏豪爽、率直又樂觀的性格。（梁碧玲攝）

上一篇訪問提到，其實參選1991年香港小姐，奪得「最上鏡小姐」時的樊亦敏，可謂是「有郭藹明、蔡少芬咁靚」。入行加入TVB時，自然成為了備受愛戴的小花之一，但當時除了工作外，卻有另一樣事件困擾着她 - 因為免疫系統而甩頭髮。她說：「甩頭髮唔係一忽，係甩咗三分之二，幾乎光頭。我每一月都要喺個頭上面打類固醇，等佢唔好發炎，會生返啲頭髮，所以呢段時間我拍唔劇，同埋個身體都應付唔到。」

如果未睇上一集樊亦敏的訪問，可以點擊以下連結：

【矚目配角】樊亦敏因長期病被迫放棄愛情：睇醫生睇到無時間拍拖

樊亦敏透露，當年甩頭髮一事算是TVB中的一個秘密，只有高層知道。（梁碧玲攝）

當年因惡疾甩頭髮 被誤會裝大牌、與高層有關係

一個女星因病甩頭髮，莫講是以前，就連現今社會都會嘩然，所以樊亦敏在當時需要承受的壓力可想而知有多大，幸而當年她受到公司以及同事不少幫助。她說：「當時會諗，咁樣點行出街見人呢？除咗甩頭髮，我哮喘都令我去唔到人多嘅地方，因為啲人會食煙，令我透唔到氣，所以就愈嚟愈多誤解。」她解釋，當時公司為了不讓她甩頭髮的事情暴露，特地安排了一間獨立化妝間給她使用，但就間接令她被傳媒寫成是與高層有關係。她續說：「當時除咗公司某幾個高層，同埋化妝、服裝姐姐知道之外，係冇其他人知。」

樊亦敏曾經和吳京合作拍攝內地劇《太極宗師》。（網上圖片）

錯失上位黃金期 完約TVB後北上闖天下

正因為身體問題，雖然5年間她也拍了不少劇集或是主持節目，卻錯失了青春少女中最黃金的時期。「之前公司可以會畀啲一線或者二線嘅位你做，但係因為有5年嘅時間完全係病同接唔到工作，變咗我覺得喺公司嘅前景唔係有咁多機會。咁啱大陸市場又開放，就不如去大陸試吓。」

除了在中國劇《棋武士》中飾演女主角外，樊亦敏還拍過《太極宗師》、《武狀元蘇燦》和《十天十夜》等劇集。（網上圖片）

比起留在TVB，似乎返內地拍劇也是不錯的發展？她笑說，在內地拍劇有好也有不好：「以前嘅待遇好好，舉例我拍一個30集嘅劇集，我做女主角，就算只係拍咗28集，佢都畀足30集嘅錢。」雖然待遇好，做女主角起居飲食都有專人服侍，但她還是不習慣內地生活，特別是溝通以及天氣。

其實樊亦敏都做過好多次女主角。（梁碧玲攝）

內地拍劇笑料多 一個即食麵都煩足幾晚

樊亦敏：「舉個例子，佢哋好盡責㗎，驚我哋食唔慣，所以每晚都有人畀一個牛肉即食麵。當然我有同個人講夜晚唔打擾我，唔使畀我個麵啦。點知，佢『哦』完一聲，第二夜又會送個即食麵嚟，第三晚又係咁。最慘嘅係第二日要開凌晨4點吖，門口已經貼咗張『除非火災或者地震，請勿打擾』字條，佢都係會繼續叮噹拎個麵畀我。」最後怎樣解決？她笑言：「原來要同佢領導講先有用！」

樊亦敏參選1991年香港小姐奪得「最上鏡小姐」。（網上圖片 / 電視截圖）

再次因病錯失成為一姐機會 不習慣內地天氣而回港

如是者，她在中國內地工作了數年，又回到香港發展。她表示，因為不習慣內地的天氣以及因要長年治療的開係，所以需要回港。「嗰時應該係02，03年，因為身體真係開始差，覺得自己真係要返香港睇醫生，因為我係急症室常客。」

樊亦敏在《愛·回家之開心速遞》中飾演白天娥（三太）。（電視截圖）

樊亦敏回港後第一套TVB劇就是《雷霆掃毒》。（網上圖片）

做女一或配角都不重要 重點在於角色「有冇發揮」

講到回港後的發展，她興奮說道：「返到嚟第一套劇，三哥就係做我保鏢，嗰套應該係林峰最後一套劇。我嗰時仲問監製：『我咁肥唔似吸毒嘅人喎。』監製就話：『吸毒都有啲人好腫嘅。』哈哈哈。」做配角都肯？她回答：「要因應個環境，如果有機會畀到你，而又接受到嘅，就應該去試。我返嚟第一套戲就係配三哥，雖然係配角，但係有特別一條故事線，所以我特別開心。」

2012年的《仁心解碼 II》中樊亦敏飾演方中信的舊情人。（Youtube截圖）

原來當年樊亦敏都同李成昌交過手。（Youtube截圖）

她自言，做演員的着眼點不應該放在自己是否能夠做到主角上，而是角色上有沒有發揮或者吸引會否。她說：「公司入面有啲劇戲份唔多㗎，例如有次就係做方中信個初戀女朋友，就梗係即刻做啦，係咪先？哈哈。真係要因應個角色去諗，因為（做演員）永遠做到一線或者二線，同埋我而家咁，太辛苦嘅戲都唔會做啦，哈哈。」

就好似大部份演員一樣，樊亦敏都不會放過任何一個演出機會，奈何身體問題而被迫退居成為配角，不過她亦沒有因此而怨天尤人，反而欣然接受自己的命運。就正如她所說的，站在最前排的可能不是她，但她一樣會享受每一個能帶給觀眾快樂的演出。

樊亦敏在《降魔的2.0》也出過場。（Youtube截圖）

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