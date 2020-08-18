安樂蝸｜700呎輕工業風單位有格調　但為咗個酒櫃廁所門對正廚房

J2節目《安樂蝸》一向介紹很多小巧但舒適的家居，最新一集中，主持鍾晴（Karlie）和狄以達（達仔）到一間700呎走輕工業風的單位參觀，屋主是一位愛酒之人，所以要求有一個特大的陳列櫃放靚酒。

全屋的主牆用淺灰色。（《安樂蝸》電視截圖）

700呎的屋，本來有三房兩廁，間隔上沒有作出太大的改動，只是將主人房和其中一間睡房打通，加上套廁，變成大套房。而飯廳就搬到廚房的一邊，令客廳空間更大。屋主要求不算多，希望家裏有輕工業風感覺和有一個特大的陳列櫃擺放他的酒品珍藏。圖則的左下角是大門口，但有一個長方形的空間，節目就未有交代是什麼地方，會否是玄關？一入門口的位置就是梳化和廳，和對正房門，而一入屋就會看到梳化後面的有深有淺的灰色文化石磚牆，加上黑鐵燈飾，營造輕工業風的感覺，再加上全屋主要牆身用淺灰色，襯上不同深木色的家具，頗有格調。

特色磚牆是逐塊砌上去的，所以凹凸不平，特別有質感。（《安樂蝸》電視截圖）

打通了的主人房非常寬敞，加上用了茶色玻璃做衣櫃門，感覺型格。另一改動就是在廚房偷了一個空間做飯廳，兩者歸納成同一個區域，雖然二合為一，但廚房感覺一點也不小。飯枱的一邊做了路軌，可以隨意移動。不過，屋有一個缺點就是主廁跟廚房相近，廁所門更對到廚房洗手盤正一正，主持Karlie講到因為旁邊做了酒櫃，故不能避免這個問題，廁所門的位置無法改動。於是設計師就做了深木色直條的隱藏門，把廁所門藏起來，沒有那麼礙眼。但其實廁所門和廚房太靠近始終會予人不太衛生的感覺呢！價錢方面，全屋的裝修連家俬費是50萬。

為了遷就大酒櫃，所以沒有把廁所門口改動。雖然廁所門改成隱藏式門，但始終也是對正廚房。（《安樂蝸》電視截圖）

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