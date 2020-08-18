《超人回來了》李同國大女擁極佳身形比例　13歲身高已達165cm？

韓國足球員李同國於2015年起帶着兩對雙胞胎女兒和兒子「大發」出演綜藝節目《超人回來了》後大受歡迎。近日李同國一家六口齊齊去游水，而13歲的大女在詩更憑住超優秀的身高比例而引起網民注意。

李同國2015年起曾帶着兩對雙胞胎女兒和兒子「大發」出演綜藝節目《超人回來了》後大受歡迎，不過去年已經退出節目。（網上圖片）

李同國的太太李秀珍是前韓國小姐，在詩不但遺傳到媽媽的標緻外貌，亦擁有極佳的身形比例。剛剛過13歲生日的她穿着一件黑色T恤和短牛仔褲，展露一雙極修長的雙腿，乍看還以為她已經16、17歲大。事實上，在詩於小學五年級時身高已經達165cm，站在187cm的爸爸李同國旁邊更去到他的嘴巴，看來現在又已再度飆高。

在詩不但遺傳到媽媽的標緻外貌，亦擁有極佳的身形比例。（Instagram：@model_jaesi）

在詩（中）站在187cm的爸爸李同國旁邊，身高已去到他的嘴巴位置。（Instagram：@supermom_sujin）

在詩穿着一件黑色T恤和短牛仔褲，展露一雙極修長的雙腿。（Instagram：@supermom_sujin）

李同國的13歲雙胞胎女兒在詩和在雅，均遺傳到自己的優良基因運動細胞相當發達，二女兒在雅向職業網球員這條路發展，而大女在詩則為業餘網球員兼模特兒。

在詩是半個網球員。（Instagram：@model_jaesi）

在詩一點也不像13歲。（Instagram：@supermom_sujin）

點擊觀看更多在詩的照片：