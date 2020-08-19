翻版Angelababy遭前老闆施暴險毀容　復出直播四小時收10萬人民幣

現年31歲的韓國第一代臉贊模特兒潘南奎（現改名潘瑞珍），因以10億韓圜（約670萬港元）整容成Angelababy 2.0而在中國走紅，人氣甚高更被獲封為「抖音第一美女」。今年4月她控訴遭受前中國公司老闆施暴，更在網上公開多張被打到臉腫險些毀容的照片引起轟動。

潘南奎因酷似Angelababy而走紅。（seojin_ban）

Angelababy。（楊穎工作室微博圖片）

外界曾一度擔心潘南奎用錢打造的人造臉蛋會因此全毀，不過潘南奎依舊如常在微博分享近照，只見她的臉蛋與之前並沒有太大的分別，似乎傷勢已經好得七七八八。近日她更正式復出開直播與粉絲互動，短短四個小時已經收到10萬元人民幣（約11萬2千港元）的打賞，力證吸金力和人氣不減。

今年4月她控訴遭受前中國公司老闆施暴。（網上圖片）

外界曾一度擔心潘南奎用錢打造的人造臉蛋會因此全毀。（網上圖片）

潘南奎近日復出直播，短短四個小時已經收到10萬元人民幣（約11萬2千港元）的打賞，力證吸金力和人氣不減。（微博：@Seojin_Ban潘南奎）

潘南奎曾於2008年以組合Miracle成員身份出道，不過發展不順利，並沒有因此而大紅大紫。後來她逐步逐步進廠維修，用Angelababy為人版，花了10億韓圜整容，經過不斷的微調、雕琢後終於變成今時今日這張臉，更帶挈她進軍內地成為網絡紅人，單單是微博上已擁有近60萬粉絲，抖音帳號的追蹤人數也突破800萬。

潘南奎微博上擁有近60萬粉絲，抖音帳號的追蹤人數也突破800萬。（Instagram：@seojin_ban）

潘南奎的身材非常好。（Instagram：@seojin_ban）

然而人紅是非多，有指潘南奎在中國發展後認識了很多富豪，更找到富二代做男朋友。亦有網民爆料，指潘南奎是希望被有錢人包養的「外圍女」及「髒模」，即提供性服務的灰色職業年輕女性，因為在韓國混不下去才遠赴中國「釣金龜」。

潘南奎人紅是非多，有不少黑歷史。（Instagram：@seojin_ban）

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