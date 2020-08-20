家居．築則｜屋企竟有草牆同草地！　兩層單位豪裝追求大自然感覺

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居「扮靚」設計個案，最新一集的主角是一間有兩層的大屋，因為小朋友們想住在大自然，所以設計師就把大自然概念加入設計裏面，最大特別就是屋入面竟然有人造草牆和一幅草地！

中間的電視牆其實是用來「遮醜」的。（《家居．築則》電視截圖）

設計師把原先的圖則改動，因為原本要經過幾間房才到客廳，於是她把原有洗手間和廚房的牆身拆去，廚房改到去一間原有的房間裏面，這樣一入門口，就會見到大廳，空間感大增。為了打造一個溫暖的家，設計師用了大量木色的設計，她在牆用木紋圍板，和把天花用有條子的原木色圍邊，再加上木紋地板，營造家的感覺。另外，屋內還有火爐，配上旁邊的木材，感覺溫暖。

還有火爐。（《家居．築則》電視截圖）

這單位一入屋其實就會望到海景，一排玻璃窗，景色盡收眼簾，不過正中間卻加了一個電視櫃牆遮擋了部分景觀，原來是有原因的。設計師解釋，因為景觀的中間位置其實有一棟大廈，遮礙景觀，所以她把電視機放窗前，有「遮醜」效果。而電視牆是條子的透視屏風，也不會完全阻擋後面的風景。窗邊原來沒有窗台，但設計師加了一排儲物櫃可以放小朋友的玩具和雜物，朋友來玩時，做了坐墊的儲物櫃更可充當椅子。客廳一幅色彩繽紛的畫非常搶眼，原來後面更收起了女兒的鋼琴，因為他們覺得黑色的鋼琴跟家居的感覺不太合襯，所以當要用時，才把畫作拉開，非常聰明的設計。

露台的一邊有吧台。（《家居．築則》電視截圖）

講到上層，一走上樓梯，就會看到一幅草牆設計，仿真設計的草牆令家裏增加大自然的感覺，而且比真草易打理，再配上屋頂上一盞模仿天窗的燈，可以調教到日光模式。上到樓上，原本是有三間房，不過屋主希望三個小朋友可以關係親密一點，所以改成兩間房，小朋友一間房，大人一間房。餘下來的空間，就成為了他們的親子共享空間，是小朋友的閱讀閣，有書櫃，牆上也做了黑板給小孩畫畫。至於屋裏的另一個重點，就是露台，主人房和小朋友房均有門口走出露台，一邊做了吧台，另一邊露台的地下就舖上仿草披，小朋友可以盡情玩耍。單位夠闊落，給予大人和小朋友一個溫暖又多用途的家。你又覺得這間屋有沒有大自然的感覺呢？

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