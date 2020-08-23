【晚吹】精神科醫生講靈異經歷　行唔到嘅病人竟然冇着衫離奇跌倒

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到精神科醫生麥棨諾上節目，站在醫生的立場，通常是理性一點，被問到對於「撞鬼」和精神病的界定和看法，麥醫生說︰「我做精神科一路以嚟，開始慢慢發覺，原來有啲嘢唔係咁理性，因為有時有啲嘢我哋解釋唔到，或是我哋都要接受一啲有可能我哋唔知嘅嘢，我覺得咁樣睇嘢嘅闊度會高好多。」而且可以更貼切地幫到病人。

麥醫生指自己不會否定病人去找師傅幫手，都是兩者並用，看看什麼方法可行。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

講到一個令麥醫生深刻的個案，家人把病人的片段給醫生看，看到那病人抽搐得很劇烈，他搖頭的劇烈程度，一般人應該會暈倒了，但他並沒有，依然是行動自如，只是他搖動的程度令麥醫生覺得不是人類可以做到的程度。另外，病人一些肢體的動作，屈曲的幅度，也是很難做到，病人指自己被鬼附身，又聽到靈體跟他說話的聲音。於是，醫生安排了病人住院檢查，當晚只給了很少量幫助睡眠的藥物給他，不過這對病人的情況似乎功效不大，他依然很精神，又在叫囂等。到第二日，病人情況平靜了，也說要出院。他回到家後，家人又指他又有之前的狀況出現。

阿妹問到多不多病人的家屬帶病人去找師傅幫忙。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

麥醫生一直有跟病人的家人更新他的狀況，家人就決定不如把他送到廟宇，「佢話去到廟，好似有啲平靜，但係大部分時間，似乎仲誇張，仲嗌得緊要。」廟祝還非常有信心的讓他的家人放心把他留在廟裏，因為他的家人也要工作，又因為這事折騰得很嚴重。不久後，病人有日在廟宇失蹤了，「後尾（佢）就墮咗（落）路軌，喺附近嘅火車站，而家仲喺ICU（深切治療部）。」麥醫生坦言很多個案的家人，也選擇帶患者去見師傅，「師傅會畀好多符水佢飲啊，或者係做好多宗教儀式，有啲會好似好咗，但係有啲都好抗拒。喺精神學嚟講，我哋會覺得畀到病患者一個代入感，好似喺個心理上有個舒緩，但實際上心底裏個病係乜嘢呢，其實好待醫學上嘅發掘。」

麥醫生分享他見過奇怪的故事。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

另外，麥醫生也講到另一個他經歷過的故事，那時他的年資尚淺，在一個當值的晚上，有護士同事請他們一起食宵夜。當時的病房很滿，也有不少病人年紀很大，行動非常不便。當時他們在吃宵夜，突然護士站外，傳來很大聲響，他們發現有病人跌倒在地上，奇怪的是他全身赤裸。而且，後來把病人抱回他的病床，發覺跟護士站有大約有二、三十步的距離，是最末端的病床，不過，翻查他的病歷，發覺他是不能行走的，後來為他檢查，發覺沒有大礙。但吊詭的是，翌日護衛員在病房的走火通道門口，再下層的樓梯角落，發現一套被整齊地摺好了的病人衣服，而那套衣服正正就是屬於前一晚跌倒的那個病人的，麥醫生說︰「我覺得都好奇怪，我哋當時話，可能個病人亂，或者會自己咁做，但其實心都知道，應該有額外嘢。」

詹朗林（JJ）也有講到一個恐怖的故事，點擊下圖逐格睇︰

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