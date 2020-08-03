晚吹｜荒廢旅館曾發生可怕命案　主持喺靈探片段見到窗邊有人望？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到研究UFO的網台主持卓飛分享靈異事。

主持對卓飛分享的故事很有興趣。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

卓飛講到有次拍攝ViuTV節目時，曾到訪美國的猶他州，連他也形容為好恐怖的經歷。因為那個地方是印弟安人的巫師進行儀式的地方，他講到本來去也是想拍一些傳奇的故事，怎料去到問路上的伯伯，一聽到他問的，也臉色一沉，說︰「我哋唔講呢啲嘢」，再問超級市場的女生，也是一聽到巫師就立刻避談，更趕他們走。卓飛續說︰「嗰晚瞓覺，耳仔不停有個女人喺度好似唸經咁樣，但你又唔知佢講咩。」他側睡時，一邊有聲，於是轉身睡，又到另一邊耳朵傳來聲音，非常詭異，到快天光時才停止。去完那個地方後，整個攝製隊的人員相繼開始病。

卓飛講到有關Skinwalker的傳說。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

相傳皮行者是一種具有神秘力量，能將自己變成任何動物的邪惡巫師。（網上圖片）

阿妹問到︰「究竟點解嗰個地方大家都咁驚去提起嗰件事？」卓飛解釋︰「所謂Skinwalker，即係巫師，畀錢搵個Skinwalker就係做一啲唔好嘅嘢，詛咒咁樣嘅嘢。唔係淨係以前先有呢啲傳說，其實去到而家都有呢啲Skinwalker嘅傳說，不停都係嗰個地方出現。」翻查資料，Skinwalker也可譯作皮行者，是美國都一個都市傳說或超自然事件，相傳皮行者是一種具有神秘力量，能將自己變成任何動物的邪惡巫師，會使用巫術或黑魔法到處作惡害人。他們除了會變成狼等動物，也會偽裝成人類害人。傳說更指，有的皮行者會操縱人心，令人不由自主去做壞事，更有傳他們能令死人復活，並利用這些死人為他們做事。

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同場加映，Anderson在台灣到一間荒廢了的旅館靈探，原本那個地方有傳發生了兩宗可怕的命案。他在靈探時卻感到身邊有一股暖流，為什麼？點擊下圖逐格看！！

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