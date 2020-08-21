【乘風破浪的姐姐】網友替寧靜組抱不平　節目出錯是有心定無意？

熱播中的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》又來到最新一集，在第五次公演中復活組姐姐同冠軍候選姐姐PK，一共要淘汰7人。而一向被看好的寧靜團沒想到在是次比拼中竟然排最後一名，令不少人都覺得太不可思議，直言節目存在着內幕，為寧靜團抱不公。

寧靜團有二人被淘汰。（影片截圖）

在最新一集節目中，寧靜團（鄭希怡﹑藍盈瑩﹑王霏霏﹑黃聖依﹑白冰、郁可唯）唱跳張藝興的《蓮》，一開始她們七人就從天而降，再整齊地跳着水袖舞，一邊跳一邊Rap，一環扣一環的表演相當精彩，燃炸整個舞台看到觀眾拍案叫絕。最後她們只獲得445票排最後一名，不敵張雨綺團的480票同復活團的470票，注定寧靜團要淘汰二人。

當然節目播出的時候畫面是經過剪輯而成的，但原來不講不知在背後竟然發生了一件小插曲，而這一件事就被廣大網友認為根本就是黑幕。據當時有份去錄製是場公演的觀眾指出，當寧靜團表演完畢之後在場的500位觀眾就要進行投票，當投票時間一結束之後沒想到現場的公證人員告知投票器壞了，沒辦法輸入系統，相隔了一會兒再叫觀眾投票。原因是現場的溫度太熱，而冷氣不足夠導致投票系統出現問題。

一開場就燃炸全場。（影片截圖）

有當時去錄影的網友指出當時的投票器壞了。（影片截圖）

而一會兒的時間再投票其實已經隔了十分鐘，寧靜團已經沒有心情再拉票，最後只獲得445票而已，不敵其他兩組。而這個突然之間投票器壞了的操作，亦令不少觀眾覺得太不可思議，絕對是對寧靜團不公平對待。事實上，投票器的確壞得不合時，在表演完畢之後觀眾的情緒是最高漲的，此時的投票是最直接反映觀眾的喜愛度，而過了十分鐘後再投票觀眾的情緒一定會受影響，因為已經沒有熱度了，可能在第一次投過票的人再重投的時候會選擇放棄或猶疑，多多少少會對賽果造成不公。

寧靜團最後只奪445票而已。（影片截圖）

其實有收看節目的觀眾都知道，當500位觀眾入場之後，工作人員就會給予指示作一次投票彩排，看看有沒有出問題；其二現場冷氣足不足夠這回事，其實在過去沒有發生過問題，為何會在是次進級賽發生；其三明知投票器會壞，那為何在重新投票的時候不再進行測試就直接投票，或許當中有一些投票器的確是壞了已經沒辦法輸出等等。

另外，節目組臨時改賽制讓復活團姐姐排在第二組出場，此時的觀眾再次感受到精彩的表演，而這個時候投票器在沒有壞的情況之下，復活組姐姐的票數自然不會太差，獲得470票。只有寧靜團低過450票而已，難免會引起許多猜測。

現場的氣溫太熱導致投票器壞了。（影片截圖）

當然節目為了完美呈現，在剪輯上多多少少會刪減一些鏡頭，但對於投票器壞了這回事就隻字不提，連一個鏡頭都沒有，不真實的呈現不禁令人覺得難道是想掩蓋事實？為他人鋪路保送到總決賽，被網友嘲罵節目不要叫《乘風破浪的姐姐》改名為「從一而終的黑幕」吧！無論是否有黑幕總決賽名單已經塵埃落定，白冰﹑黃聖依﹑吳昕﹑沈夢辰﹑王智﹑朱婧汐同金莎已經淘汰出局。

白冰同黃聖依最後被淘汰。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）