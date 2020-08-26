吳若希七夕夜上網搵離婚方法　網民為老公Alex講說話竟遭踢爆？

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吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）育有3歲女兒Giselle，現時她正懷有第二胎。Jinny近期不時上載孕婦寫真到社交平台，分享懷孕中的感受。這天她Po了一張跟老公背對背企的寫真相，Jinny做了一個手槍的手勢，而老公就在低頭看電話。她留言寫道︰「七夕夜，最真實構圖。何生跟他的電話恩愛了一整晚，我跟我肚子搏鬥了一整晚。然後我默默地在手機search『離婚方法』，看完發現過程要那麼繁複，那還是算了～～ #叫你手機幫你生兒子」，投訴老公顧着用電話不理她。

Jinny貼的照片「圖文相符」。（Instagram@jinnyng）

發文一出，引來網民瘋狂留言說︰「掉咗佢部手機」、「咁你試吓扮電話」、「應該在他手機search離婚方法比較有阻嚇作用」。有人留言︰「何生用手機有好大生意，賺多啲比你地一家四口」，引來Jinny回覆︰「我都係咁樣安慰自己！希望有朝一日科左既金可以連本帶利落返我袋」，非常搞笑！有人為Alex講說話道︰「可能佢默默地search減痛方法」，但一下子就被Jinny踢爆了他是在打機。

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