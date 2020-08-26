安樂蝸｜42萬改造412呎屋風格清新　成個廳方向扭轉後好用勁多！

J2最新一集《安樂蝸》，由主持狄以達和林穎彤到訪一間412呎單位，本身是男屋主一個人住，所以兩房兩廳的間隔非常足夠，但多了女主人後，就需要重新規劃單位，方向以增加儲物空間為主。

展示櫃成為全屋焦點。（《安樂蝸》電視截圖）

一入屋就見到單位是以淺木色為主，風格簡約。設計師為了讓地方更好用，把本來是橫形的廳變成直形，因為原來打橫的客飯廳中間是通往房間的走廊通道，變相廳就少了一部分空間用，所以設計師來個大執位。因為他們只有兩個人住，所以一間主人房已足夠。原先的飯廳變成廁所，客廳搬去本來是另一間睡房的位置，廁所就成了連着主人房的衣帽間，這些改動大大增加了空間的實用性，廁所一邊的牆更可做電視牆。

衣帽間夠大！（《安樂蝸》電視截圖）

將廳扭轉方向後採光大增，因為之前廳只有露台用作採光，而現在更多了一個窗台，窗台本來在放雜物的睡房內，現在拆了睡房，自然令到梳化兩邊都有光，廳看上去更闊落。同時，窗台的空間他們也沒有浪費，用來做了書枱，用盡每一處！而全屋焦點就是梳化後的三層玻璃展示櫃，用來展示屋主的積木模型。單位以木色作打底，加上灰藍色水印牆身和綠色瓷磚牆身作點綴，看上去感覺清新不俗氣。

廚房的房樑位置用了淺灰色做修飾，看上去不會感到突兀。（《安樂蝸》電視截圖）

主人房有大量儲物空間，除了做兩級地台、有油壓床和大衣櫃外，也有一個衣帽間，衣帽間有兩排衣櫃，加起來有六呎寬，而房門同時是衣帽間的門，一物兩用，把房門關上後，就變成了一個開放式的衣帽間。此外，設計師想到衣帽間原來的位置是廁所，怕樓上會漏水，到時就麻煩，所以他們在天花板位，做了很多防漏工程和額外裝置，一旦樓上真的漏水，水也會被引導回現在的廁所。廚房位置就沒有改動過，但因為廁所執了位，所以廚房多了一點可用空間，設計師在廚房做了層架，令擺位物品的空間又多了。價錢方面，全屋裝修連訂做家俬約42萬。

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